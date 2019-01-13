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23:02, 13 января 2019

Всемирное антидопинговое агентство обсудит статус РУСАДА, не дожидаясь окончания работы своих экспертов в Москве

Заседания состоятся завтра и во вторник, сообщили ТАСС в пресс-службе ВАДА.
В сентябре исполком ВАДА восстановил статус Российского антидопингового агентства, которого организация была лишена в 2015 года из-за сведений о массовых нарушениях. Условием восстановления статуса было предоставление международным экспертам к данным Московской лаборатории до конца прошлого года. Начать работу в Москве эксперты ВАДА смогли лишь недавно.

Комментарии

4

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crush_test_driver 13 января 2019 | 23:11

Ну-ну... пусть понюхают, полижут... пробирки. А мы посмотрим на уринофилов и поржем. Думаю, что если бы было что искать, хрен бы их допустили к пробам

tant14 13 января 2019 | 23:22

crush_test_driver: если не дожидаются итогов работы экспертов, то это означает, что уже ясно, что итоги будут неутешительны..
наступает полный писец. Или уже наступил.
Так что ждать итогов и зачем.
Как они жестоко с Россией поступили. Поматросили и бросили.

gonduras_in_colima 13 января 2019 | 23:38

crush_test_driver: Удило ватное, ты бы хоть немного поучил матчасть перед выхлопом, а то опять облажался.
Нюхали пробирки как раз те, кто подменял пробы.
А сейчас просто осматривается на предмет целостности и отсутствия вмешательств, а так же копируется база данных.
А потом её ещё сверят с той базой, которую утянул Родченков.
И если окажется, что есть фальсификации, причём именно левака, то путирашка будет долго-долго сосать лапу в области спорта.
Уже дошло или ещё добавить?

aleksandr39 13 января 2019 | 23:18

Нужно разрешить россиянам принимать допинг ,а то они не смогут встать с колен .

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