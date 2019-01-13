Всемирное антидопинговое агентство обсудит статус РУСАДА, не дожидаясь окончания работы своих экспертов в Москве

Заседания состоятся завтра и во вторник, сообщили ТАСС в пресс-службе ВАДА.

В сентябре исполком ВАДА восстановил статус Российского антидопингового агентства, которого организация была лишена в 2015 года из-за сведений о массовых нарушениях. Условием восстановления статуса было предоставление международным экспертам к данным Московской лаборатории до конца прошлого года. Начать работу в Москве эксперты ВАДА смогли лишь недавно.