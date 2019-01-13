В Польше неизвестный напал с ножом на мэра Гданьска во время благотворительного концерта

Мужчина выбежал на сцену и ранил Павла Адамовича, сообщает информационный портал «Онет». Градоначальник госпитализирован. Полиция оцепила место происшествия. По предварительным данным, нападавшего удалось задержать. Концертом, во время которого произошло нападение, завершается благотворительная ежегодная акция, с помощью которой в Польше собирают деньги для больниц.

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