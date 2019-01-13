В Польше неизвестный напал с ножом на мэра Гданьска во время благотворительного концерта
Мужчина выбежал на сцену и ранил Павла Адамовича, сообщает информационный портал «Онет». Градоначальник госпитализирован. Полиция оцепила место происшествия. По предварительным данным, нападавшего удалось задержать. Концертом, во время которого произошло нападение, завершается благотворительная ежегодная акция, с помощью которой в Польше собирают деньги для больниц.
21:38
Комментарии2
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aleksandr39 13 января 2019 | 23:24
Это был боевик -наемник из ОПГ "днр -лугандон " приехавший в Гданьск в " отпуск " ну как в Донбассе .
olenenok_zed 13 января 2019 | 23:52
Не хотел лечиться шоль?