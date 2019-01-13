Более половины россиян выступают за отставку правительства

Как сообщает газета «Ведомости», это следует из опроса «Левада-центра»: в декабре 2018 об этом заявили 53% опрошенных против 33% в ноябре 2016. По словам социологов, основные претензии к кабинету министров Дмитрия Медведева – это его неспособность справиться с ростом цен и падением доходов населения , неготовность обеспечить людей работой и недостаток заботы о социальной защите граждан. Авторы исследования отмечают, что за последние полгода вырос общий скептицизм в отношении власти.