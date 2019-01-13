Более половины россиян выступают за отставку правительства
Как сообщает газета «Ведомости», это следует из опроса «Левада-центра»: в декабре 2018 об этом заявили 53% опрошенных против 33% в ноябре 2016. По словам социологов, основные претензии к кабинету министров Дмитрия Медведева – это его неспособность справиться с ростом цен и падением доходов населения , неготовность обеспечить людей работой и недостаток заботы о социальной защите граждан. Авторы исследования отмечают, что за последние полгода вырос общий скептицизм в отношении власти.
Комментарии32
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kottigr1 13 января 2019 | 23:06
Пусть не только крысёныши, но и Король Крыс с ними выметается.. !
desdichado 13 января 2019 | 23:18
До чего люди неблагодарные!
Вроде Крым наш.
Асад в целостности и сохранности.
«Авангард» успешно прошел испытания. На подходе - «Циркон».
А рост цен и падение доходов населения , рабочие места, социальная защита – это такие пустяки...
danko1 13 января 2019 | 23:21
desdichado: Медведев марионетка, пустышка, когда всё Путин и его банда решает.
Так что это против Путина люди выступают, но только половина честно ответила, остальные боятся.
victor_xy 13 января 2019 | 23:53
«Левада-центр»??? - а что это за куйня? :-D - а это полностью проплаченная этими детками дьявола пендосиками шлюшка, вот кто она! - но некоторые слабоумные на её "объективность" очень даже ведутся, но большинство, как видно здесь, не то что ведутся, но делают вид, что ведутся, - создают типа массовость "веры в правду «Левада-центра»", чтобы больше россиян верило в фуфло от этой подпендоской подзаборной шлюшки «Левада-центра», да...
alexejart 13 января 2019 | 23:38
desdichado: По моему на подходе Циклон. И такой подарок к Новому Году (то ли Армата, то ли Армада). И все мало, мало . . . Не благодарные . . .!
desdichado 13 января 2019 | 23:57
alexejart: По моему на подходе Циклон
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и Циклон тоже. Да много чего еще, чтобы нехороших людей отправить в ад, а хороших - в рай...
eniro 14 января 2019 | 00:02
desdichado:Совершенно с Вами согласен. Тем более, что если пенсионный возраст повысить до 100 лет, то пенсию можно будет увеличить до 1 млн. рублей в месяц...
holic 13 января 2019 | 23:07
А причем тут безобидный Ведмедик? Кто его назначал?
bozman_xl 13 января 2019 | 23:15
А правительство кто назначал и утверждал? Не сами же они набежали?
Того и надо отправить в отставку!
zapadnay 13 января 2019 | 23:17
holic:
Думаю, что цифры значительно выше. И не только правительства. Не знаю ни одного человека, который бы одобрял всю эту власть в целом. Ну кто поверит, что этот Медведев может решить самостоятельно хоть один вопрос?
seryj_wolk 13 января 2019 | 23:35
zapadnay: Правительству и президенту мнение холопов не интересно. Как у Крылова: а Васька слушает, да ест!
prostovanya 13 января 2019 | 23:34
holic: Тот, кто ведмедя назначил, он как жена цезаря - вне подозрений...
viktorova 13 января 2019 | 23:07
Холодильник переходит в наступление!!!
wild_division 13 января 2019 | 23:08
Ему пофигу, лишь бы уточке было комфортно в домике. А она точно довольна его работой.
Поэтому опрос нелегитимен.
timber_head 13 января 2019 | 23:43
wild_division: Ему пофигу, пока он устраивает Любимого Руководителя. Пока будет устраивать - будут и домики, и уточки. Даже если тем что он делает, чтобы "устраивать" народ (та ещё категория) недоволен.
kir_pich_101 13 января 2019 | 23:08
Остальные пришли с веревками и на карте показывают рощу берез.
mikhail_spb_ 13 января 2019 | 23:09
Неблагодарные!
Нацдилер лично отобрал в правительство самых компетентных специалистов, а на руководство ими бросил самое дорогое, что у него есть, - младшего члена своего тандема!
aleksandr39 13 января 2019 | 23:15
Странный опрос на России ,если где то у нас порой хорошо то это заслуга "великого вождя и мудрого учителя " а если идет рост цен на ВСЕ и ВСЯ то виноват Медведев .
irinaapril 13 января 2019 | 23:18
Да хоть все 100% будут считать, что это правительство следует поменять, а решать будет один человек, и это знает и эти 100%, и этот самый человек.Вот так, согласно конституции, вся власть у нас принадлежит народу РФ.А гарант конституции гарантирует выполнение положений основного закона страны .
ly4_sveta 13 января 2019 | 23:21
А за отставку президента, который холит и лелеет это
правительство, который их всех назначает, ими всеми
манипулирует и им всем приказывает, сколько процентов
россиян выступают? Или, как всегда в бестолковых головах, -
Царь хороший, бояре плохие? Или замахнуться на СамогО
смелости не хватает, трусость одолела?
uhovostro 13 января 2019 | 23:55
ly4_sveta: /Или замахнуться на СамогО
смелости не хватает, трусость одолела?/
"А не замахнуться ли нам, на Вильяма нашего, понимаете ли, Шекспира?" (с)
hamasmustdie 13 января 2019 | 23:25
Сборище баранов
sim202_ 13 января 2019 | 23:26
Медведев - Медведевым.
Вы про яйцо Путина спросите.
timber_head 13 января 2019 | 23:28
И чё, опять "плохие бояре при хорошем царе"?
prostovanya 13 января 2019 | 23:32
Пусть эти "более половины россиян" зададутся вопросом: много ли изменится от отставки правительства? И под чью дудку правительство пляшет?
Может, за отставку не тех выступают?
beobachter 13 января 2019 | 23:33
Менять девушек в публичном доме не получится, если не поменять бандершу...
alexejart 13 января 2019 | 23:35
Господа ! Ну будьте же разумны ! При чем здесь Правительство - что император, администрация скажет, то они и делают. Ну, ей Богу, как дети какие-то . . .!
valia47 13 января 2019 | 23:38
Если внутренние установки препятствуют обратить свой гнев на Путина, то, конечно, остается валить только на Медведева.
pulalala 13 января 2019 | 23:46
А потому чо ВСЕ хотят иметь айфоны, а не только Айфончик.
gregor 13 января 2019 | 23:47
А правительство это ме Путин ?
А кто ?
odiniznas 13 января 2019 | 23:59
Ну, если будет недовольство расти, то поменяют нам кого-нибудь в этом правительстве. А в качестве крупного(но не туза) козыря может Путин пожертвовать и Медведевым. Скажет ему шеф: надо Дима, надо! - И пойдет тот в на другую почетную должность, а недовольный народ вздохнет радостно и удовлетворенно. Потом, правда, дойдет до народа, что экономика что-то не рванула вверх и причина не в Медведеве была опять начнет ворчать.
piter_ug 14 января 2019 | 00:09
//53% - 33%//
Странные цифры!
Неужели пуцеологи разучили цифры, отличные от 86% «за».