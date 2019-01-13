Z Архив новостей новости
5 18 6 3898
23:01, 13 января 2019

В МИДе накануне переговоров по Курилам рассказали о странных заявлениях со стороны Японии

В ведомстве выразили недоумение словами премьера Синдзо Абэ о возможном референдуме среди жителей островов. По словам официального представителя МИДа Марии Захаровой, адресовать им какие-то посылы со стороны Японии — это недопустимо. Захарова в телеэфире не согласилась с заявлением советника японского премьера о том, что заключение мирного договора с Россией будет в рамках сдерживания Китая и отметила, что в МИДе удивились желанию Токио не проводить пресс-конференцию после завтрашних переговоров в Москве министров иностранных дел России и Японии.

Комментарии

18

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

mikhail_spb_ 13 января 2019 | 23:07


Если провести в России референдум о присоединении к Японии, территория последней может увеличится в десятки раз.

kottigr1 13 января 2019 | 23:08

mikhail_spb_: Наивные японцы поверили сказочнику из КГБ с удостоверением "ШТАЗИ" в кармане..

oo0oo 13 января 2019 | 23:43

Полагаю, жителей острова Хоккайдо также нельзя лишать права на проведение референдума о присоединении острова к России.

victor_xy 13 января 2019 | 23:57

А получат эти джапаны от мёртвого осла уши, а не острова, а ещё получат они исполнение приказа генералиссимуса Сталина об освобождении российского острова Эдзо (некоторые придурки почему-то его называют хоккайдо :-D ) и Пу ОБЯЗАН этот приказ выполнить и он его обязательно выполнит! - ...скоро, когда спалит в ничто это гнездо дьявола пендосстан, а уж это будет очень скоро сделано = аминь!

kremlefurer 13 января 2019 | 23:25

Машка, а как же в крыму референдум проводили?

kotbajune 13 января 2019 | 23:41

Песнь нашего народа с Древней Руси


«Слышишь, слышишь ты стоны тяжёлые,
Заливается сердце кручинушкой.
То страдает Хоккайдщина милая,
Стонет бедная под погаными.

Так верните ж, поганые, землюшку,
Нашу русскую на Хоккайдщине,
Нашу славную на Сикокщине,
И чудесную на Хонсюйщине!!!

Не печалься ты сердце беззлобное,
Вижу, вижу в веках наступающих
Путь-дороженьку Путин-да-водную,
Что япошечек смирными сделает!

Разлетятся Калибры под солнышком
И Цирконы взметнутся красивые,
Чтоб была у нас лучшая долюшка
И поганые эти бы сгинули»
(Баян, который «бо вещий» , X век от РХ)

kir_pich_101 13 января 2019 | 23:10

Непонятно, кто выиграет, но уже ясно, кто проиграет - Российский народ.

testmeter 13 января 2019 | 23:10

"В ведомстве выразили недоумение ... о возможном референдуме среди жителей островов" /// Почему-то по поводу Крыма в этом ведомстве недоумения не выражали. Чё так? Таперича Россия - территория референдумов. Только в отличие от Крыма, референдум на Курилах будет точно не фейковый

solomonster 13 января 2019 | 23:23

testmeter: Это -- первая мысль, которая приходит в голову человеку, у которого имеются мозги.
В том числе Премьеру Японии; -- разве Россия -- в лице МИД РФ -- своей непрерывной болтовней о Крыме и Косове, не выразила недвусмысленно свое понимание вопроса?
Но в МИД РФ с мозгами и с логикой -- большая напряженка.
Как было сказано: "Дурак -- это не отсутствие ума, это такой ум".

eniro 13 января 2019 | 23:30

testmeter: А я им сочувствую. Знаете, в этом мире лжи и лицемерия уже так трудно стало кого-нибудь обмануть...

zapadnay 13 января 2019 | 23:11

Как же так, только что писали: МИД выразил большое удивление, в теперь вот оказывается, что это уже недоумение? Быстро происходит смена настроений у наших дипломатов.

viktorova 13 января 2019 | 23:13

//По словам официального представителя МИДа Марии Захаровой, адресовать им какие-то посылы со стороны Японии — это недопустимо..//

Это наши холопы, мы ими владеем, и мы решаем, чего они хотят!

pulalala 13 января 2019 | 23:14

маша растеряша
испугалась референдумов
а раньше они ей так нравились...
наверное просто не выспалась

beobachter 13 января 2019 | 23:26

Министерство пропаганды России разрешает проводить референдум только у соседей- в Южной Осетии, Абхазии, в Крыму, и по всей Украине. Мало того, Россия эти референдумы поддерживала и поддержит всеми имеющимися у неё средствами.....

samka_angela 13 января 2019 | 23:30

и какой дурак променяет великую россию на немытую ипонию?
я бы променял.

pavlovsky 13 января 2019 | 23:39

Японцы никак не усвоят, что в России, вопросы, которые требуют всенародного обсуждения, решаются по тихому, чтобы народ, лишний раз не будоражить...

krestianin_067rus Михаил Никитин 13 января 2019 | 23:53

Вежливые японские человечки, по примеру великих стратегов-собиратеоей земель русских, осуществят возвращение Курил «в родную гавань» :))) Как бы не оказалось, что там проживает добрая половина россиян... :)) Захарова, поди, себе гектарчик отмахнула в какой-нибудь бухте? :))

prospero123 14 января 2019 | 00:04

Не отвлекать.
Меняю сарай на итурупе на трёхкомнатную в Москве, желательно в пределах Садового кольца.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 8 января Поздравить…

5 304 6 8427 08.01
Kэхо москвы, день рождения, праздники, общество, события
Блоги

Владимир Ельченко: ООН будущего Наше государство также последовательно выступает за поэтапную отмену права вето, что особенно важно в условиях агрессии против Украины со стороны России как одного из постоянных членов Совета Безопасности…

5 221 6 10130 11:39
Kукраина, оон, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

На улицах Москвы появятся камеры с системой распознавания лиц Это будет круто: преступники будут держаться подальше от Москвы, здесь им уже не спрятаться…

5 108 6 9233 11.01
Kобщество, безопасность, москва, мнения
Блоги

+ Патриарх Кирилл: Христос любит каждого из нас Патриарх Кирилл: Христос любит каждого из нас Глава РПЦ поздравил верующих с Рождеством Христовым…

5 120 6 12583 07.01
8читать ;смотреть
Kрелигия, праздники, видео, события
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Сегодня день рождения у моего друга Андрея Малахова Я не знаю, в каких капсулах и где мы будем лежать, но я точно знаю, что в этих капсулах будет раздаваться один голос, по которому весь русскоязычный мир опознаёт себя. Это твой голос, Андрей…

5 87 6 9362 11.01
Kдень рождения, общество, праздники, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

Сейчас у России тоже есть шанс переформатироваться. При Путине это, конечно, маловероятно, он уже показал свою нереформируемость. Но после Путина этот шанс есть точно, только я боюсь, что это будет срыв в деградацию, а не в перемены…

5 125 6 14004 10.01
#слушать 02:38:44 8читать ;смотреть $скачать 36.3 МБ
Kлитература, общество, видео, передачи
Блоги

Александр Мельман телекритик, МК

Зеленского в президенты! Зеленский хочет мира, а я хочу, чтобы он хотя бы попробовал. А вдруг? Вот станет он президентом, и встретятся тогда два юмориста — Зеленский и Путин…

5 89 6 10548 11.01
Kукраина, политика, власть, мнения
Блоги

+ Патриарх Кирилл: Существование гаджетов и интернета – вестник пришествия Антихриста Патриарх Кирилл: Существование гаджетов и интернета – вестник пришествия Антихриста При этом он отметил, что церковь вовсе не выступает против научного прогресса. Она обеспокоена из-за несвободы человеческой личности…

5 293 6 38193 07.01
Kрелигия, технологии, общество, события
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

ведущие: Матвей Ганапольский, Евгений Киселев, Алексей Нарышкин, Алексей Соломин

3013751

5 37 6 5008 19:05
#слушать 49:05 ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kполитика, власть, общество, мнения, видео, передачи
Блоги

Карина Орлова журналист

Трамп загнал себя в тупик Как ни парадоксально, чрезвычайное положение может стать удобным для Трампа выходом из положения: он и не пошел бы на уступки демократам, и в глазах избирателей сделал все возможное для строительства стены…

5 232 6 32888 11.01
Kтрамп, сша, политика, мексика, мнения
Новости

В Сызрани Самарской области школьники избили учительницу физкультуры до потери сознания Один из восьмиклассников ударил ее в лицо, женщина упала, и еще двое подростков стали бить ее ногами…

5 85 6 12151
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

Врачи-убийцы Главное, что предстояло осознать советским людям, умещалось в короткой формуле: арестованы врачи – агенты США и Англии, которые готовят войну…

5 102 6 14777 12:52
Kврачи, история, ссср, мнения
Блоги

+ Владимир Путин посетил рождественское богослужение Владимир Путин посетил рождественское богослужение Президент встретил праздник в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга…

5 184 6 27238 07.01
8читать ;смотреть
Kвидео, фото, религия, путин, события
Блоги

Владимир Кара-Мурза мл. председатель Фонда Бориса Немцова

Итоги работы в 2018 году (и задачи на 2019-й) Все нижеперечисленное – результат работы многих людей; в списке только те инициативы, свой вклад в которые считаю объективно существенным…

5 76 6 11584 10.01
Kполитика, оппозиция, мнения
Блоги

Карина Орлова журналист

ФБР секретно расследовало Трампа как угрозу национальной безопасности Агенты также должны были выяснить, не работал ли Трамп на Россию — осознанно или ненамеренно попав под влияние Москвы…

5 182 6 30394 12.01
Kтрамп, спецслужбы, события
Голосование
Важно ли вам, какой стране принадлежат Курильские острова?
5 101 6 16931 07.01

Популярное за неделю

Новости

Учительницу физкультуры, которая пыталась защитить ученика, восьмиклассники избили до потери сознания В коридоре школы один подросток ударил ее в лицо, а когда женщина упала, двое других стали бить ее ногами…

5 93 6 23461
Интервью Венедиктовская среда

Алексей Венедиктов гость: Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

Я всё время думал: А Путину это зачем?.. Главное — это не острова, а мирный договор. Что такое мирный договор с Японией? Это конец Второй мировой войне. Кто поставит точку во Второй мировой войне?..

5 143 6 75106 09.01
#слушать 48:25 8читать ;смотреть $скачать 11.1 МБ
Kяпония, политика, власть, курилы, путин, сша, видео, передачи
Голосование
Важно ли вам, какой стране принадлежат Курильские острова?
5 101 6 16931 07.01
Блоги

Юлия Латынина журналист

+ Магнитогорск, разъяснение происходящего Магнитогорск, разъяснение происходящего Я наконец поняла, что произошло в Магнитогорске…

5 280 6 365700 09.01
8читать ;смотреть
Блоги

+ «Что это за безобразие?! Людей подавили!» «Что это за безобразие?! Людей подавили!» В Курске устроили давку за бесплатными сладкими подарками…

5 189 6 97838 07.01
8читать ;смотреть
Kпроисшествия, общество, видео, курск, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7554180
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3858589

Сегодня в эфире