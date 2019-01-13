В МИДе накануне переговоров по Курилам рассказали о странных заявлениях со стороны Японии
В ведомстве выразили недоумение словами премьера Синдзо Абэ о возможном референдуме среди жителей островов. По словам официального представителя МИДа Марии Захаровой, адресовать им какие-то посылы со стороны Японии — это недопустимо. Захарова в телеэфире не согласилась с заявлением советника японского премьера о том, что заключение мирного договора с Россией будет в рамках сдерживания Китая и отметила, что в МИДе удивились желанию Токио не проводить пресс-конференцию после завтрашних переговоров в Москве министров иностранных дел России и Японии.
Комментарии18
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
mikhail_spb_ 13 января 2019 | 23:07
Если провести в России референдум о присоединении к Японии, территория последней может увеличится в десятки раз.
kottigr1 13 января 2019 | 23:08
mikhail_spb_: Наивные японцы поверили сказочнику из КГБ с удостоверением "ШТАЗИ" в кармане..
oo0oo 13 января 2019 | 23:43
Полагаю, жителей острова Хоккайдо также нельзя лишать права на проведение референдума о присоединении острова к России.
victor_xy 13 января 2019 | 23:57
А получат эти джапаны от мёртвого осла уши, а не острова, а ещё получат они исполнение приказа генералиссимуса Сталина об освобождении российского острова Эдзо (некоторые придурки почему-то его называют хоккайдо :-D ) и Пу ОБЯЗАН этот приказ выполнить и он его обязательно выполнит! - ...скоро, когда спалит в ничто это гнездо дьявола пендосстан, а уж это будет очень скоро сделано = аминь!
kremlefurer 13 января 2019 | 23:25
Машка, а как же в крыму референдум проводили?
kotbajune 13 января 2019 | 23:41
Песнь нашего народа с Древней Руси
«Слышишь, слышишь ты стоны тяжёлые,
Заливается сердце кручинушкой.
То страдает Хоккайдщина милая,
Стонет бедная под погаными.
Так верните ж, поганые, землюшку,
Нашу русскую на Хоккайдщине,
Нашу славную на Сикокщине,
И чудесную на Хонсюйщине!!!
Не печалься ты сердце беззлобное,
Вижу, вижу в веках наступающих
Путь-дороженьку Путин-да-водную,
Что япошечек смирными сделает!
Разлетятся Калибры под солнышком
И Цирконы взметнутся красивые,
Чтоб была у нас лучшая долюшка
И поганые эти бы сгинули»
(Баян, который «бо вещий» , X век от РХ)
kir_pich_101 13 января 2019 | 23:10
Непонятно, кто выиграет, но уже ясно, кто проиграет - Российский народ.
testmeter 13 января 2019 | 23:10
"В ведомстве выразили недоумение ... о возможном референдуме среди жителей островов" /// Почему-то по поводу Крыма в этом ведомстве недоумения не выражали. Чё так? Таперича Россия - территория референдумов. Только в отличие от Крыма, референдум на Курилах будет точно не фейковый
solomonster 13 января 2019 | 23:23
testmeter: Это -- первая мысль, которая приходит в голову человеку, у которого имеются мозги.
В том числе Премьеру Японии; -- разве Россия -- в лице МИД РФ -- своей непрерывной болтовней о Крыме и Косове, не выразила недвусмысленно свое понимание вопроса?
Но в МИД РФ с мозгами и с логикой -- большая напряженка.
Как было сказано: "Дурак -- это не отсутствие ума, это такой ум".
eniro 13 января 2019 | 23:30
testmeter: А я им сочувствую. Знаете, в этом мире лжи и лицемерия уже так трудно стало кого-нибудь обмануть...
zapadnay 13 января 2019 | 23:11
Как же так, только что писали: МИД выразил большое удивление, в теперь вот оказывается, что это уже недоумение? Быстро происходит смена настроений у наших дипломатов.
viktorova 13 января 2019 | 23:13
//По словам официального представителя МИДа Марии Захаровой, адресовать им какие-то посылы со стороны Японии — это недопустимо..//
Это наши холопы, мы ими владеем, и мы решаем, чего они хотят!
pulalala 13 января 2019 | 23:14
маша растеряша
испугалась референдумов
а раньше они ей так нравились...
наверное просто не выспалась
beobachter 13 января 2019 | 23:26
Министерство пропаганды России разрешает проводить референдум только у соседей- в Южной Осетии, Абхазии, в Крыму, и по всей Украине. Мало того, Россия эти референдумы поддерживала и поддержит всеми имеющимися у неё средствами.....
samka_angela 13 января 2019 | 23:30
и какой дурак променяет великую россию на немытую ипонию?
я бы променял.
pavlovsky 13 января 2019 | 23:39
Японцы никак не усвоят, что в России, вопросы, которые требуют всенародного обсуждения, решаются по тихому, чтобы народ, лишний раз не будоражить...
krestianin_067rus Михаил Никитин 13 января 2019 | 23:53
Вежливые японские человечки, по примеру великих стратегов-собиратеоей земель русских, осуществят возвращение Курил «в родную гавань» :))) Как бы не оказалось, что там проживает добрая половина россиян... :)) Захарова, поди, себе гектарчик отмахнула в какой-нибудь бухте? :))
prospero123 14 января 2019 | 00:04
Не отвлекать.
Меняю сарай на итурупе на трёхкомнатную в Москве, желательно в пределах Садового кольца.