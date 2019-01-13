В МИДе накануне переговоров по Курилам рассказали о странных заявлениях со стороны Японии

В ведомстве выразили недоумение словами премьера Синдзо Абэ о возможном референдуме среди жителей островов. По словам официального представителя МИДа Марии Захаровой, адресовать им какие-то посылы со стороны Японии — это недопустимо. Захарова в телеэфире не согласилась с заявлением советника японского премьера о том, что заключение мирного договора с Россией будет в рамках сдерживания Китая и отметила, что в МИДе удивились желанию Токио не проводить пресс-конференцию после завтрашних переговоров в Москве министров иностранных дел России и Японии.