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22:05, 13 января 2019

Россия выиграла за день две эстафеты в биатлоне впервые за 12 лет

«Золото» завоевала сначала женская сборная, а затем – мужская. Одна из участниц гонки, Евгения Павлова сказала в эфире Матч ТВ, что победа далась ей нелегко.

Этап Кубка мира прошел в немецком Оберхофе.

Комментарии

6

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kottigr1 13 января 2019 | 22:13

Следующее поколение мельдония..

serhio_25__ 13 января 2019 | 22:23

kottigr1: Лживая Крыса, срочно выезжай пить мочу российских спортсменов и стучать в ВАДА.

putn_pnh 13 января 2019 | 22:30

serhio_25__: Зачем стучать. На днях опустят российское подразделение и все кончится. Ну, кроме воплей на телеканалах.


bozman_xl 13 января 2019 | 22:32

serhio_25__: Молодцы!!! Оказывается без допинга получается намного лучше!
Долой допинг!!!!

unprejudiced 13 января 2019 | 22:17

Позор дня: Украина не финишировала в мужской эстафете Оберхофа
Финишировать сборная Украины не сумела — по ходу третьего этапа отставание составляло более семи минут, лидирующая к тому моменту Россия обошла Украину на круг.


Бу га га, ахахахахахахахахахаах, какой позор, просто невиданный позор ))) Под солом от смеха.

Укры, чтобы вам томос не помог то? Не тем место его лобызали? Дак там спутать трудно, он же специально вырезан в форме мужского детородного органа

serhio_25__ 13 января 2019 | 22:31

Это просто великий день. У нас такое было всего один раз и это было 13 лет назад.

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