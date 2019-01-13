ВАДА начнет рассматривать вопрос о соответствии своего российского подразделения кодексу до того, как эксперты, работающие в Москве, закончат копирование базы московской антидопинговой лаборатории.

Заседание ВАДА назначено на понедельник и продлится два дня. Переносить его, в связи с тем, что эксперты продолжают работу по извлечению информации не будут, чем официально заявили в агентстве. ВАДА должна получить базу данных о пробах российских спортсменов за 2012-2015 годы. Затем, будут проверены и сами пробы, но только те, которые вызовут подозрения. Эксперты не смогли начать копирование до 31 декабря. Они вернулись в Москву после праздников и 9 числа приступили к работе, что уже подтвердили как российская сторона, так и ВАДА, причем ситуацию комментировали даже в Кремле, что говорит о важности происходящего. Глава комитета по соответствию ВАДА Джонатан Тэйлор ранее заявлял, что задержка не может повлиять на решение по РУСАДА, важнее – получение данных.

Напомним, что РУСАДА было восстановлено в правах в сентябре прошлого года с условием, что до начала нынешнего будет предоставлен допуск в московскую антидопинговую лабораторию.