Силовики, которые задержали сегодня главу парламента Венесуэлы, уже уволены

Полицейские действовали самостоятельно, без приказа от начальства, сообщил министр связи и информации страны Хорхе Родригес. Спикер парламента Хуан Гуайдо был сегодня остановлен силовиками, когда направлялся на политический митинг. Вскоре его освободили, передает «Рейтер». В пятницу он заявил, что венесуэльская конституция позволяет ему исполнять полномочия главы государства, и призвал граждан выйти на массовую акцию протеста 23 января. В четверг президент Николас Мадуро, который по официальным данным выиграл выборы, вновь вступил в должность.