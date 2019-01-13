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22:02, 13 января 2019

Космический радиотелескоп Спектр-Р по-прежнему не отвечает и не принимает команды с земли

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поручил ускорить анализ данных с космического радиотелескопа «Спектр-Р» перед запуском в апреле «Спектра-РГ», который заменит старый спутник в проекте «Радиоастрон, сообщил советник гендиректора Роскосмоса по науке Александр Блошенко.

Завтра с «Спектр-Р» попытаются связаться еще раз.

Комментарии

16

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m_doc 13 января 2019 | 22:05

Оставьте уже старенький телескоп в покое. Он своё честно отработал, пора на заслуженный отдых:)

kottigr1 13 января 2019 | 22:11

m_doc:
У России был телескоп
Отказался от связи он..
Вот.. !

sokal123 13 января 2019 | 22:14

kottigr1: Надоела Земля направился к добрым Мирам.

tariel_03 13 января 2019 | 22:15

kottigr1:
Как считаете? На этот раз это последний ржавый гвоздь в гроб сраной рашки? Неужто Грузия теперь вернет Абхазию и Самачабло? А так-же Сочи и Ставрополь.

vilingrad 13 января 2019 | 22:21

tariel_03: последний ржавый гвоздь в гроб сраной рашки?«
У бедной пригожинской промокашки слетела крыша. Рогозин, его крыша на орбите, сбила телескоп!

wild_division 13 января 2019 | 22:25

tariel_03: О , наш тариельчик с Тбилиси, который суренчик с Еревана, еще он Леня Леонидов с Кишинева он же Скиф номерной!!! Редкой масти сучонок и провокатор мелкий. Тебе еще яйца не оторвали? Поправимо.

wild_division 13 января 2019 | 22:16

kottigr1: Димка Рагозин глава Роскосмоса.
Вы только вдумайтесь в эти слова???
Ржака!!!!

wild_division 13 января 2019 | 22:19

m_doc:Он своё честно отработал, пора на заслуженный отдых:)
o_o" o_o" o_o" o_o" o_o" o_o" o_o" o_o" o_o" o_o" o_o" o_o"
А вам мадам когда в декрет, на заслуженный отдых?.Вы свое честно отработали на этих страницах.Целых 8 лет. Пора.

plank1957 13 января 2019 | 22:09

Опять подлые янки где-то дырку просверлили.

uhovostro 13 января 2019 | 22:13

plank1957: Ясень пень! - Обама гадит, паразит...

piter_ug 13 января 2019 | 22:09

Да-а-а, придётся задействовать последний резерв - батут и батутиста.

stebinmaku 13 января 2019 | 22:14

Старый телескоп вышел из строя по приказу Роскосмоса, для пущей обоснованности запуска нового..

vilingrad 13 января 2019 | 22:18

Лечь бы на дно, как подводная лодка
И позывных не передавать...

viktorova 13 января 2019 | 22:20

/Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поручил ускорить анализ данных с космического радиотелескопа .../

Всем аналитикам приказано думать в два раза быстрее!

putn_pnh 13 января 2019 | 22:28



Когда же Рогозина расстреляют за саботаж и вредительство.


kir_pich_101 13 января 2019 | 22:29

Рогозину шапочку из фольги с антенками, пусть свяжется, запустит, разрулит.
Получится, уверен я, не надо опускать руки.

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