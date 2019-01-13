Космический радиотелескоп Спектр-Р по-прежнему не отвечает и не принимает команды с земли

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поручил ускорить анализ данных с космического радиотелескопа «Спектр-Р» перед запуском в апреле «Спектра-РГ», который заменит старый спутник в проекте «Радиоастрон, сообщил советник гендиректора Роскосмоса по науке Александр Блошенко.

Завтра с «Спектр-Р» попытаются связаться еще раз.