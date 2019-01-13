Космический радиотелескоп Спектр-Р по-прежнему не отвечает и не принимает команды с земли
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поручил ускорить анализ данных с космического радиотелескопа «Спектр-Р» перед запуском в апреле «Спектра-РГ», который заменит старый спутник в проекте «Радиоастрон, сообщил советник гендиректора Роскосмоса по науке Александр Блошенко.
Завтра с «Спектр-Р» попытаются связаться еще раз.
Комментарии16
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m_doc 13 января 2019 | 22:05
Оставьте уже старенький телескоп в покое. Он своё честно отработал, пора на заслуженный отдых:)
kottigr1 13 января 2019 | 22:11
m_doc:
У России был телескоп
Отказался от связи он..
Вот.. !
sokal123 13 января 2019 | 22:14
kottigr1: Надоела Земля направился к добрым Мирам.
tariel_03 13 января 2019 | 22:15
kottigr1:
Как считаете? На этот раз это последний ржавый гвоздь в гроб сраной рашки? Неужто Грузия теперь вернет Абхазию и Самачабло? А так-же Сочи и Ставрополь.
vilingrad 13 января 2019 | 22:21
tariel_03: последний ржавый гвоздь в гроб сраной рашки?«
У бедной пригожинской промокашки слетела крыша. Рогозин, его крыша на орбите, сбила телескоп!
wild_division 13 января 2019 | 22:25
tariel_03: О , наш тариельчик с Тбилиси, который суренчик с Еревана, еще он Леня Леонидов с Кишинева он же Скиф номерной!!! Редкой масти сучонок и провокатор мелкий. Тебе еще яйца не оторвали? Поправимо.
wild_division 13 января 2019 | 22:16
kottigr1: Димка Рагозин глава Роскосмоса.
Вы только вдумайтесь в эти слова???
Ржака!!!!
wild_division 13 января 2019 | 22:19
m_doc:Он своё честно отработал, пора на заслуженный отдых:)
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А вам мадам когда в декрет, на заслуженный отдых?.Вы свое честно отработали на этих страницах.Целых 8 лет. Пора.
plank1957 13 января 2019 | 22:09
Опять подлые янки где-то дырку просверлили.
uhovostro 13 января 2019 | 22:13
plank1957: Ясень пень! - Обама гадит, паразит...
piter_ug 13 января 2019 | 22:09
Да-а-а, придётся задействовать последний резерв - батут и батутиста.
stebinmaku 13 января 2019 | 22:14
Старый телескоп вышел из строя по приказу Роскосмоса, для пущей обоснованности запуска нового..
vilingrad 13 января 2019 | 22:18
Лечь бы на дно, как подводная лодка
И позывных не передавать...
viktorova 13 января 2019 | 22:20
/Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поручил ускорить анализ данных с космического радиотелескопа .../
Всем аналитикам приказано думать в два раза быстрее!
putn_pnh 13 января 2019 | 22:28
Когда же Рогозина расстреляют за саботаж и вредительство.
kir_pich_101 13 января 2019 | 22:29
Рогозину шапочку из фольги с антенками, пусть свяжется, запустит, разрулит.
Получится, уверен я, не надо опускать руки.