В российском МИДе выразили удивление позицией Японии в преддверии переговоров по Курилам

В ведомстве не согласились с тем, что заключение мирного договора должно проходить в рамках сдерживания Китая. Заявление советника японского премьер-министра Кацуюки Каваи официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала странным, которое точно не способствует конструктивной, доверительной атмосфере, передает «Интерфакс». Захарова также отметила, что Япония просила не проводить пресс-конференцию в Москве после переговоров по Курилам. Для российского МИДа это стало большим удивлением, добавила представитель ведомства. Завтра в Москве встретятся министры иностранных дел России и Японии. Они должны обсудить вопрос о территориальной принадлежности Курильских островов.