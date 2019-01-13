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22:00, 13 января 2019

В российском МИДе выразили удивление позицией Японии в преддверии переговоров по Курилам

В ведомстве не согласились с тем, что заключение мирного договора должно проходить в рамках сдерживания Китая. Заявление советника японского премьер-министра Кацуюки Каваи официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала странным, которое точно не способствует конструктивной, доверительной атмосфере, передает «Интерфакс». Захарова также отметила, что Япония просила не проводить пресс-конференцию в Москве после переговоров по Курилам. Для российского МИДа это стало большим удивлением, добавила представитель ведомства. Завтра в Москве встретятся министры иностранных дел России и Японии. Они должны обсудить вопрос о территориальной принадлежности Курильских островов.

Комментарии

12

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zemljanka 13 января 2019 | 22:06

"Разговоры стихнут скоро..."

kottigr1 13 января 2019 | 22:07

zemljanka: Интересно только одно.. Успел Путин японцев обмануть или они про обман успели узнать на переговорах до этого ?

sokal123 13 января 2019 | 22:18

kottigr1: Да что там удивление выразили еще и сожаление и глубокую озабоченность.

boooben 13 января 2019 | 22:23

Японцы испугались, что Машка сплясать захочет. Поэтому попросили без прессухи.

book_publisher 13 января 2019 | 22:32

- Сдерживание Китая? Японцы намекают на военные базы США (более 20!), которые американцы разместили на территории такой маленькой Японии якобы для ее защиты, а сегодня - для сдерживания Китая. При этом Россия ясно дает понять, что пока американцы не уберут все свои базы с территории Японии, никакие разговоры об островах с фактически оккупированной Японией - бессмысленны.

zemljanka 13 января 2019 | 22:28

kottigr1: Дразнят. И дразнятся.
Пока так воспринимается.

kotbajune 13 января 2019 | 22:10

"Они должны обсудить вопрос о территориальной принадлежности Курильских островов."

и про Хоккайдо пусть не забывают


«Слышишь, слышишь ты стоны тяжёлые,
Заливается сердце кручинушкой.
То страдает Хоккайдщина милая,
Стонет бедная под погаными.

Так верните ж, поганые, землюшку,
Нашу русскую на Хоккайдщине,
Нашу славную на Сикокщине,
И чудесную на Хонсюйщине!!!

Не печалься ты сердце беззлобное,
Вижу, вижу в веках наступающих
Путь-дороженьку Путин-да-водную,
Что япошечек смирными сделает!

Разлетятся Калибры под солнышком
И Цирконы взметнутся красивые,
Чтоб была у нас лучшая долюшка
И поганые эти бы сгинули»
(Баян, который «бо вещий» , X век от РХ)

desdichado 13 января 2019 | 22:27

В общем, артобстрел, из всех орудий, по позициям японской стороны произведен.
А мистеру Ложь осталось только прочесть нотацию японскому визави, мол, "что вы себе позволяете!"

prostovanya 13 января 2019 | 22:07

Пердимонокль в Российском МИДе.

wild_division 13 января 2019 | 22:10

Интересно, после переговоров в чью гавань вернутся острова?
Курилнаш.))

wrongway1 13 января 2019 | 22:20

я дам канфетку..я не дам канфетку...ну может дам...дам попозже..а может не дам попозже..---вот так заманивают японию...дразня канфеткой

pedro_juares 13 января 2019 | 22:22

Россия, конечно не потерпит такого к себе отношения. она расчитывала, что ее долго будут водить на свидаения, кормить в рестораных, дарить подарки, а потом может быть, так уж и быть, трахнут в романтической обстановке на шелковых простынях при свечах, и то не факт. а тут блин, кавалер уже в трусы лезет - стоило только ему немного глазки построить. возмутительно!

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