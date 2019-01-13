В Белом доме просили Пентагон разработать схему военного удара по Ирану
Как пишет газета Уолл-стрит Джорнал со ссылкой на источники, такой запрос поступил от Совета национальной безопасности во главе с Джоном Болтоном. По словам источников, в министерстве выполнили просьбу, но получил ли уже Белый дом наработки военных, пока неизвестно. Отмечается, что причиной таких планов стал сентябрьский обстрел дипломатического квартала в Багдаде. США считают, что ответственность несут группировки, которые поддерживают власти Ирана.
Комментарии7
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tant14 13 января 2019 | 21:15
Это случайная или целенаправленная утечка?
Хотят крепко пугануть аятолл?
А чего их пугать, они постоянно с полными штанами ходят и только глупо хорохорятся.
polsan 13 января 2019 | 21:23
tant14: Багдад вообще-то столица Ирака! ) А в Иране нет дипломатов США!
polsan 13 января 2019 | 21:33
polsan: Чтобы было понятно о чём речь было бы неплохо если бы новость была написана полностью!
Нынешняя американская администрация серьезно рассматривала возможность нанесения ударов по Ирану в ответ на минометный обстрел в сентябре минувшего года проиранской группировкой дипломатического квартала в Багдаде. На территории этого квартала расположено посольство США в Ираке
zmeelov_1 13 января 2019 | 21:38
polsan: Совсем оборзели янки. И после этого местные либерасты пищат о сокращении нашего военного бюджета
victor_xy 13 января 2019 | 22:13
// В Белом доме просили Пентагон разработать схему военного удара по Ирану//
Вот так буднично и привычно эти детки дьявола пендосики, эти кровавые мировые людоеды, хотят уничтожить очередную мирную страну... - а весь мир ждёт и ждёт с надеждой, когда ж наконец-то Пу исполнит своё обещание и спалит в ничто это гнездо дьявола пендосстан, да...
vitaly_mf23 13 января 2019 | 21:58
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tant14 13 января 2019 | 21:36
polsan: Именно так, но Иран организовал нападение террористов на район Багдада, в котором расположено посольство США в Ираке.
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В сентябре минувшего года, после нападения спонсируемых Тегераном террористов на американское посольство в Багдаде, Белый дом рассматривал возможность нанесения военного удара по Ирану.
Об этом сообщает в воскресенье, 13 января, издание Тhe Wall Street Journal.
Напомним, речь идет о минометном обстреле так называемой "зеленой зоны" в столице Ирака, где расположены посольства США и других стран, а также ракетный обстрел аэропорта в Басре, рядом с которым находится консульство США. Ни в том, ни в другом случае американским объектам ущерб причинен не был, однако власти США предупредили Иран, что "будут оперативно и решительно реагировать" на любые попытки нанести ущерб.