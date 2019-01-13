// В Белом доме просили Пентагон разработать схему военного удара по Ирану//

Как пишет газета Уолл-стрит Джорнал со ссылкой на источники, такой запрос поступил от Совета национальной безопасности во главе с Джоном Болтоном. По словам источников, в министерстве выполнили просьбу, но получил ли уже Белый дом наработки военных, пока неизвестно. Отмечается, что причиной таких планов стал сентябрьский обстрел дипломатического квартала в Багдаде. США считают, что ответственность несут группировки, которые поддерживают власти Ирана.