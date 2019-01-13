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21:02, 13 января 2019

Владелец булочной в Париже, где прогремел взрыв, утверждает, что в его заведении не было газа

По словам Убера Беатриса, все оборудование было электрическим, пишет британская газета Гардиан. По официальной версии, накануне в одном из домов столицы Франции прогремел взрыв газа. По последним сведениям, погибли четыре человека, двое из них – пожарные, еще 46 человек ранены.

Комментарии

16

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ematveev 13 января 2019 | 21:12

Как это не было? Силовикам лучше знать, что у него в булочной творится.
И вообще очень вовремя все взорвалось: кровавый режим Макрона отвлекает массы от реализации конституционных прав. И вообще надо же как-то скрывать стрельбу полиции по подросткам, газ с водометами против граждан, которые мирно собираются на площадях, а им почему-то неконституционно это запрещают...

watson_ 13 января 2019 | 21:29

Во дела, газа нет , но он взорвался?! Счас радикал.либералы набегут и разберутся , это теракт или просто газ, они в этом все доки , иксперты?! ))

wild_division 13 января 2019 | 21:42

watson_: Ватсон харош стрелки переводить. Лучше скажи всем, под каким ником ты полтора года шкерился?
danko_wudra ?

rabin_tagor 13 января 2019 | 21:50

wild_division:это уже совешенно другой Ватсон.
У них там раскрученные ники по наследству переходят.

wild_division 13 января 2019 | 21:42

watson_: Ватсон харош стрелки переводить. Лучше скажи всем, под каким ником ты полтора года шкерился?
danko_wudra ?

tant14 13 января 2019 | 21:40

ematveev: Спецслужбы везде одинаковы, никто не хочет признавать просчеты.
В магнитогорске тоже газ взорвался.
Что поделать.
Потом он и в машине взорвался недалеко от взорвавшегося дома.
И отстреливался вроде бы из машины. Такой вот газ вредный.

hastings 13 января 2019 | 21:59

ematveev: Мука наверное взорвалась :)

matsam 13 января 2019 | 21:19

Бакалейщик и кардинал Макрон - великая сила !!! Ничего не меняется за века , Париж всё тот же...

oxlomon 13 января 2019 | 21:20

Re: в доме не было газа

Допрежь того не было. А как ГазПром прочухал, что булошная не газифицирована, так, значит, зараз и …
Аль кто из местных посодействовал: не так уж трудно занести в помещение ма-а-ахонький баллнчик , крантик приоткрыть да рядом сотовый с несложным устройством вкупе положить. ;)

wlad5210 13 января 2019 | 21:20

Газ есть везде

ki000999 13 января 2019 | 21:22

Газ, он такой, есть там, где его нет, и нет его там, где он должен быть!

vladimir1_57 13 января 2019 | 21:33

Может у него и не было, но дом газофицирован, поэтому погибли пожарные от взрыва, а не от пожара, т.к. были вызваны в связи с утечкой газа.

hardbone 13 января 2019 | 21:42

Представляю какой бы вой "власти скрывают" поднялся в России при таких обстоятельствах.

viktorova 13 января 2019 | 21:49

hardbone: а во Франции все молчат?

lam62 13 января 2019 | 21:51

Так ведь булочная - не единственное помещение в этом здании.

putn_pnh 13 января 2019 | 22:33



Да и в Магнитогорске небыло.


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