Владелец булочной в Париже, где прогремел взрыв, утверждает, что в его заведении не было газа

По словам Убера Беатриса, все оборудование было электрическим, пишет британская газета Гардиан. По официальной версии, накануне в одном из домов столицы Франции прогремел взрыв газа. По последним сведениям, погибли четыре человека, двое из них – пожарные, еще 46 человек ранены.