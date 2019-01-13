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21:01, 13 января 2019

Белорусская оппозиция призвала ограничить в стране трансляцию российских телеканалов

В заявлении партии «Белорусский народный фронт» говорится, что пока значительная часть жителей страны смотреть российские телеканалы и живет в российском языковом пространстве, всегда будет опасность того, что в республику войдут русские танки – защищать русскоязычных.

В последние время отношения Москвы и Минска серьезно обострились. На днях президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал разговоры о возможном объединении с Россией глупыми.

Комментарии

40

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mikhail_spb_ 13 января 2019 | 21:10


Что же это за "братский народ", который не хочет смотреть наши патриотические высокодуховные телеканалы?

pattrick3 13 января 2019 | 21:13

Белорусская оппозиция призвала ограничить в стране трансляцию российских телеканалов...

Старая знакомая песня.

ykra_dupa 13 января 2019 | 21:19

pattrick3: БНФ партия ни о чем , это как тухлое " Яблоко " пообещало бы хохлам Крым отдать ! Просто эхо как обычно достает какашки и начинает их усердно мять что бы они не засохли , пользы никакой ,зато вонища стоит ! Все как всегда ,скоро... мыздесьвласть ...Гаага...навальныйпрезидент....

kottigr1 13 января 2019 | 21:34

ykra_dupa:
Помнім добра, што рабілі,
Як нас дзёрлі, як нас білі.
Докуль будзем так маўчаці?
Годзе нам сядзець у хаце!
Нашто землю нам забралі?
Пашто ў путы закавалі?
Дочкі, жонкі нам гвалцілі.
Трэ, каб мы ім заплацілі!
Коней нам пазаязджалі,
Што хацелі, то і бралі.
Пойдзем жыва да Касцюшкі,
Рубаць будзем маскалюшкі!

(1794 год Якуб Ясинский)

ykra_dupa 13 января 2019 | 21:42

kottigr1: Фу бля, малпавы мову !

kottigr1 13 января 2019 | 21:45

ykra_dupa:
Хто ты гэткі?
— Свой, тутэйшы.
Чаго хочаш?
— Долі лепшай.
Якой долі?
— Хлеба, солі.
А што болей?
— Зямлі, волі.
Дзе радзіўся?
— Ў сваёй вёсцы.
Дзе хрысціўся?
— Пры дарожцы.
Чым асвенчан?
— Кроўю, потам.
Чым быць хочаш?
— Не быць скотам.

(1908 год Янка Купала)

victor_xy 13 января 2019 | 22:03

kottigr1: - чё упырь, говоришь, чем хуже России, тем счастливее ты урод? - а не хочешь узнать, от чего худо России в отношении тебя хмыря? - худо России, что ты небо до сих пор коптишь, но Пу скоро ясность в это дело внесёт, да... :-D

kottigr1 13 января 2019 | 22:04

victor_xy: Вы сегодня от санитаров пораньше сбежали ?

victor_xy 13 января 2019 | 22:20

kottigr1: - чё упырина, решил вижу ты безмозглый, что если оскорбишь говорящего правду, то все подумают, что именно ты и способен лишь говорить "правду"? :-D - ...ничего, когда тебя урода отловит Пу, то мало того, что гадости в мире сразу станет меньше, но и небо станет чище, да...

s_prime 13 января 2019 | 22:18

kottigr1: Вот это точно!!!! НЕ БЫТЬ СКОТАМ!!!!!! Но нас в них превращают и многие довольно мычат, хрюкают и блеют!!!!

serhio_25__ 13 января 2019 | 22:26

kottigr1: Что, Лживая Крыса, решил больше не скрывать, что ты укроп?

kottigr1 13 января 2019 | 22:32

serhio_25__: Стихи великих белорусских поэтов на их родном языке, взбударажили Вашу шизофрению ? Учите !.. Вдруг Вам в Ваших разговорах с крысами, укропами и белками пригодится.. Да и главврача потом в палате порадуете.

kavibus 13 января 2019 | 22:19

ykra_dupa: ну якога ж яшчэ адказу можна чакаць ад рускага запутинца? І гэта вечна гаворыць той, хто балакает на мове шмат у чым якая складаецца з запазычанняў, і мала падобная на спрадвечна-славянскую.

mihakr 13 января 2019 | 21:43

kottigr1:
/1794 год Якуб Ясинский/

Почему-то как ни возьми любого украинского или белорусского националиста 18-19 веков, рассказывающего о страданиях этих народов, обязательно оказывается поляком. Впрочем учитывая, что поляки собственно и придумали украинцев это неудивительно.

kottigr1 13 января 2019 | 21:51

mihakr: С какого перепуга живший в Великом княжестве Литовском вдруг стал поляком ?

zemljanka 13 января 2019 | 22:22

kottigr1: Спасибо за уголок поэзии.
Миру мир и разоружение.
Народам планеты смерти с олимпа людоедскую быдлоэлиту.

viktorova 13 января 2019 | 22:02

ykra_dupa: /БНФ партия ни о чем.../
По этой причине лука назвал разговоры о возможном объединении с Россией глупыми? Он вроде как не член бнф...

sirwalterscott 13 января 2019 | 21:20

Помёт-Кисель ТВ плохо влияет на пищеварение.

polikarpich 13 января 2019 | 21:37

pattrick3: А тебе нравится смотреть гАвно? Именно так, через "А" для пущего эффекта.
Такой грубой, откровенно лживой и тошнотворной пропаганды, поливания грязью всех и вся не было даже в Союзе.
Пропагандоны да гламурики, особо приближённые - вот и всё РашнТВ.
Плюс фильмы, западные, советские, да нынешние тупые сериалы.

zmeelov_1 13 января 2019 | 21:42

polikarpich: Откуда знаешь, скакливый? Или верный зритель наших каналов? ха-ха

polikarpich 13 января 2019 | 21:56

zmeelov_1: Да упаси меня! Достаточно того, что случайно иногда увидишь или услышишь.

mihakr 13 января 2019 | 21:47

polikarpich:
/Такой грубой, откровенно лживой и тошнотворной пропаганды, поливания грязью всех и вся /

Это вы какое телевидение описали? Украинское? Американское?
Ваше описание спокойно подходит и под телевещание любой другой страны.

boooben 13 января 2019 | 22:32

Трансляцию российских каналов нужно бы запретить и на территории РФ, но это баранье стадо уже не спасти. Пусть додыхают под сладкоголосое пение своих соловьев.

ivar1964 13 января 2019 | 21:11

Сейчас кто-нибудь заговорит о бульбофашистах. А если серьезно, то это правильное предложение. Очень правильное. Украинцы это очень хорошо поняли. Жаль, что поздно.

mihakr 13 января 2019 | 21:52

ivar1964:
/А если серьезно, то это правильное предложение. Очень правильное. Украинцы это очень хорошо поняли. Жаль, что поздно. /

Я надеюсь это вы так пошутили. Потому, что не надо быть экспертом, чтобы увидеть в какую пучину ненависти, тупости, лжи, скотства окунулось украинское общество лишённое альтернативной точки зрения. Если вы желаете того же ещё одной стране. то возникает вопрос -за что вы так ненавидите белорусов?

ivar1964 13 января 2019 | 21:59

mihakr: Давно ли Вы были в Украине? Или издалека лучше видно? Сдается мне, что все эпитеты, которые Вы адресовали украинскому обществу Вам следует примерить к российскому обществу и к себе. Уверен, что подойдет идеально по фигуре.

vitaly_mf23 13 января 2019 | 21:11


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alo0000 13 января 2019 | 21:14

Батька продемонстрировал, как можно использовать демократию в диктаторском государстве. И намекнул - собаку у ворот надо кормить.

ki000999 13 января 2019 | 21:15

Надо не ограничивать, а запретить!!!!!!!

needroid 13 января 2019 | 21:20

Минский майдан...

terens 13 января 2019 | 21:26

ну чо, денег путин не дал - теперь не друзья. это всё что нужно знать о странах т.н. "младших братьях"

melnikov_ivan_85 13 января 2019 | 21:46

terens: Фашисты, одним словом.

buzukin075 13 января 2019 | 21:33

Пора кончать херней заниматься - пришла пора объединять страну, Российскую Империю. В Империи ни одна млять не посмеет што-то вякать против государственного языка! И никто не запретит тебе хоть кукарекать на тридцати трех языках - свобода! А то латиницы, гнилая галицийская мова, печеньки - и готово! А вот хрена - так нельзя распускать соседних папуасов, не то снова русских жрать начнут... По башке и по карману - сразу!

zmeelov_1 13 января 2019 | 21:49

buzukin075: Жёстко, но верно

echo2011 13 января 2019 | 21:36

Между прочим,Швейцария вообще живет без национального языка,и вроде как неплохо,и никто на неё не нападает.

jeremey 13 января 2019 | 21:52

echo2011: почему же? в Швейцарии 4 национальных языка.

ed10075 13 января 2019 | 21:45

Оппозиция озаботилась психическим и нравственным здоровьем своей нации.
Слушать говнометов Киселева с Соловьевым, а так же им подобным, вредно для здоровья и пищеварения.

zmeelov_1 13 января 2019 | 21:51

ed10075: Откуда знаешь? Тебе уже повредили? Поклонник российских каналов? ха-ха

piter_ug 13 января 2019 | 21:57

Профилактика позволяет избежать длительного и дорогостоящего лечения или пуще того, летального исхода.

wattman 13 января 2019 | 22:35

Ах, кто бы их ограничил в самой России...

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