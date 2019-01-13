Белорусская оппозиция призвала ограничить в стране трансляцию российских телеканалов...

В заявлении партии «Белорусский народный фронт» говорится, что пока значительная часть жителей страны смотреть российские телеканалы и живет в российском языковом пространстве, всегда будет опасность того, что в республику войдут русские танки – защищать русскоязычных.

В последние время отношения Москвы и Минска серьезно обострились. На днях президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал разговоры о возможном объединении с Россией глупыми.