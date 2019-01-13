Причиной ЧП в аэропорту «Шереметьево» могли быть ошибка пилота или плохая уборка снега
Такие версии рассматривает Следственный комитет, сообщает ТАСС. Самолет чешской авиакомпании Smartwings при взлете сегодня днем выкатился за пределы полосы. На борту лайнера, который должен был вылететь в Прагу, было 47 человек. Никто не пострадал. Для эвакуации самолета пришлось закрыть одну из двух взлетно-посадочных полос, что привело к задержке около 30 рейсов. Вечером полосу открыли, аэропорт возобновил работу в обычном режиме.
Комментарии1
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