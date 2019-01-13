Учительницу физкультуры, которая пыталась защитить ученика, восьмиклассники избили до потери сознания
В коридоре школы один подросток ударил ее в лицо, а когда женщина упала, двое других стали бить ее ногами. Это произошло в Сызрани Самарской области 10 января, сообщил местный телеканал «КТВ-Луч». Педагог и избитый ученик с травмами были доставлены в больницу
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
equus 13 января 2019 | 21:03
Однако...
А что спровоцировало конфликт..?
vitaly_mf23 13 января 2019 | 21:04
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
ykpo_typucto 13 января 2019 | 21:05
Зато как только, если где-нибудь учитель ударит ученика, так поднимется вселенский вой:" онижедети".