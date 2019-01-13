Российские биатлонисты впервые за 12 лет выиграли за день две эстафеты
«Золото» завоевала сначала женская сборная, а затем – мужская. Этап Кубка мира прошел в немецком Оберхофе. Последний раз мужской и женской сборным России удалось победить в эстафетах в декабре 2006 года в Хохфильцене.
Комментарии5
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vitaly_mf23 13 января 2019 | 20:40
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liquidsky__ 13 января 2019 | 20:52
Это токсичная для либерды новость, они сюда не заходят?
alehan22748 13 января 2019 | 20:55
liquidsky__: почему же? Молодцы! тренироваться надо, а не сс...ть по чужим пробиркам...и будет результат!
oxlomon 13 января 2019 | 20:54
Результаты обеих эстафет должны быть аннулированы. И надо дать возможность всем, кто упал по ходу гонки, а также тем, кто допустил промахи, переиграть всё по-новой. К российским спортсменам это, разумеется, не относится.
leonidoff_leonea 13 января 2019 | 21:00
Если пить литрами допинг, то можно и до Луны долететь.