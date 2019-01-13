Российские специалисты сегодня не смогли восстановить работу космического радиотелескопа «Спектр-Р»
Следующая попытка будет завтра, сообщили в Роскосмосе. Аппарат третьи сутки не реагирует на команды Земли. Как сообщил агентству РИА руководитель научной программы проекта, после завершения предыдущего сеанса исследований орбитальный телескоп пребывал в режиме энергосбережения. 10 января в него должны были загрузить новые вводные данные, но попытка не удалась.
Комментарии10
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aleks50 Алексей Клубников 13 января 2019 | 20:34
Может гундяеву помолиться. Хотя о чём я? Толку от молитв попов , как от козла молока.
vitaly_mf23 13 января 2019 | 20:44
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kottigr1 13 января 2019 | 21:01
aleks50: Пора публиковать списки, чего там на орбите ещё российского осталось.. Что ещё не упало, не отключилось, не сошло с орбиты, не утонуло...
uhovostro 13 января 2019 | 20:36
Мои искренние поздравления Телескопу - убёг таки от Рогозина!..
vilingrad 13 января 2019 | 20:37
Поле зрения заслонила чья-то большая задница. То ли Рогозин уже в открытом космосе, то ли потешная путинская ракет снесла «Спектр-ХР»...
mikhail_spb_ 13 января 2019 | 20:37
Может, они отправляют телескопу не те команды?
Или забывают добавить "пожалуйста"?
juruyivanovich 13 января 2019 | 20:37
Рогозина послать, пусть перезагрузит систему вручную.
provincial49 13 января 2019 | 20:38
Лучше бы не телескоп, микроскоп починили, в который только и можно разглядеть успехи Роскосмоса...
hrzn877 13 января 2019 | 20:41
Создание искусственного разума российскими учёными увенчалось успехом - разумный космический телескоп решил бежать куда глаза глядят - подальше от своих создателей...
nikolaitschi 13 января 2019 | 20:55
При наличии Авангарда телескопам не светит. Смысла нет отвлекаться на всякую хрень по пути в рай.