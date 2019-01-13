Российские специалисты сегодня не смогли восстановить работу космического радиотелескопа «Спектр-Р»

Следующая попытка будет завтра, сообщили в Роскосмосе. Аппарат третьи сутки не реагирует на команды Земли. Как сообщил агентству РИА руководитель научной программы проекта, после завершения предыдущего сеанса исследований орбитальный телескоп пребывал в режиме энергосбережения. 10 января в него должны были загрузить новые вводные данные, но попытка не удалась.