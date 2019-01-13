В Польше могут ограничить использование смартфонов и другой техники китайской компании «Хуавей»

Это связано с подозрениями в шпионаже в адрес ее сотрудника. Как сообщили агентству «Рейтер» в министерстве внедрения цифровых технологий, будет рассмотрена возможность запрета на использование продуктов «Хуавей» госучреждениями, а также принятие законодательной нормы, ограничивающей доступ к ним частным лицам.