В Польше могут ограничить использование смартфонов и другой техники китайской компании «Хуавей»
Это связано с подозрениями в шпионаже в адрес ее сотрудника. Как сообщили агентству «Рейтер» в министерстве внедрения цифровых технологий, будет рассмотрена возможность запрета на использование продуктов «Хуавей» госучреждениями, а также принятие законодательной нормы, ограничивающей доступ к ним частным лицам.
Комментарии5
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ukretotakoividskota 13 января 2019 | 20:37
на альку пусть зайдут, там по хуавеям, три страны лидируют, пшеки, каклы и наши.
detul 13 января 2019 | 20:42
Ну нормальный ход конкурентной борьбы. Полякам гораздо удобнее лежать под америкосами, чем под китайцами.
vitaly_mf23 13 января 2019 | 20:49
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
jblack2 13 января 2019 | 20:55
Стремясь быть главным союзником Штатов в Европе, пшеки будут всячески демонстрировать своё как бы единодушие с политикой дядюшки Сэма и далее...
terens 13 января 2019 | 21:01
американских подстилок сразу видно. ждем прибалтов и укров.