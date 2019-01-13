Спецслужбы Венесуэлы освободили главу парламента вскоре псле задержания

Это сообщает агентство «Рейтер». Хуан Гуайдо был остановлен сотрудниками разведки, когда направлялся на политический митинг. В пятницу он заявил, что венесуэльская конституция позволяет ему исполнять полномочия главы государства, и призвал граждан выйти на массовую акцию протеста 23 января. В четверг президент Николас Мадуро, который по официальным данным выиграл выборы, вновь вступил в должность.