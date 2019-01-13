Спецслужбы Венесуэлы освободили главу парламента вскоре псле задержания
Это сообщает агентство «Рейтер». Хуан Гуайдо был остановлен сотрудниками разведки, когда направлялся на политический митинг. В пятницу он заявил, что венесуэльская конституция позволяет ему исполнять полномочия главы государства, и призвал граждан выйти на массовую акцию протеста 23 января. В четверг президент Николас Мадуро, который по официальным данным выиграл выборы, вновь вступил в должность.
Комментарии4
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aleks50 Алексей Клубников 13 января 2019 | 20:43
Мадура друг путина, значит дорогим россиянам надо помогать деньгами братской путину мадуре.
aspid55 13 января 2019 | 21:05
aleks50: У дорогих россиян столько денег нет.
Только если у Путина лично.
Подсчитано, что Венесуэле единоразово надо сразу миллиардов 25-30 зеленых, и потом 5 лет по 20 миллиардов.
Но при условии, если Мадуру убрать.
Иначе и эти сгорят безвозвратно.
vitaly_mf23 13 января 2019 | 20:52
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
nikolaitschi 13 января 2019 | 21:05
России своей мадуры не хватает? Вот уж действительно коза без баяна.