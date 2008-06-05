Япония просила не проводить пресс-конференцию в Москве после переговоров по Курилам
Для российского МИДа это стало большим удивлением, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова, передает ТАСС. Аргументы японской стороны она не привела. Завтра в Москве встретятся министры иностранных дел России и Японии. Ранее стороны договорились продолжить переговоры о подписании мирного соглашения на основе декларации 1956 года, где говорится о передаче Японии двух курильских островов.
Комментарии15
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kreamssdick 13 января 2019 | 20:32
Машка-алкашка
kotbajune 13 января 2019 | 20:46
Наше вам
«Слышишь, слышишь ты стоны тяжёлые,
Заливается сердце кручинушкой.
То страдает Хоккайдщина милая,
Стонет бедная под погаными.
Так верните ж, поганые, землюшку,
Нашу русскую на Хоккайдщине,
Нашу славную на Сикокщине,
И чудесную на Хонсюйщине!!!
Не печалься ты сердце беззлобное,
Вижу, вижу в веках наступающих
Путь-дороженьку Путин-да-водную,
Что япошечек смирными сделает!
Разлетятся Калибры под солнышком
И Цирконы взметнутся красивые,
Чтоб была у нас лучшая долюшка
И поганые эти бы сгинули»
(Баян, который «бо вещий» , X век от РХ)
vitaly_mf23 13 января 2019 | 20:56
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
desdichado 13 января 2019 | 21:00
Пытаясь изобразить удивление, Захарова тужится доказать, что открытость и прозрачность
это в правилах МИДа РФ. А на самом деле, в очередной раз, лицемерие выдает её
watson_ 13 января 2019 | 20:33
Надеюсь самураям обломили их голубую мечту о островах? Ну вариант сепуки у них по любому есть. ))
alehan22748 13 января 2019 | 20:59
watson_: какая чушь! Понятно что все закончилось ничем. Никогда Япония не променяет 2 скалы с нищебродами на дружбу с США, американские военные базы и першинги с ядерными боеголовками, направленными в лоб сев корейской свинье и в жо...пу путинской:))) .
США, З. Европа и Япония как ипали так и будут ипать любых тоталираных свиней от багдада до белграда и от трмполи до москвы!
vilingrad 13 января 2019 | 20:35
Кого-то Маша сдала. КАк в старом анекдоте: «Василий Иванович, нас предали!»
mikhail_spb_ 13 января 2019 | 20:35
Представляете, какая гримаса у маньки-аблигации выражает большое удивление?
А если ещё внюхает лишнюю дорожку кокса?
polikarpich 13 января 2019 | 20:46
mikhail_spb_: Зато с такой гримасой будет походить на символ нынешнего года.
danko1 13 января 2019 | 20:36
Зачем пресс-конференция после пустого бла-бла?
Ничего нового не скажут. И переговоры эти только воду в ступе толочь.
scimitar 13 января 2019 | 20:40
Ну, для Машки-то Захаровой даже то, что гром всегда следует после удара молнии, кажется удивительным совпадением.
ki000999 13 января 2019 | 20:48
Япония просила не проводить пресс-конференцию в Москве после переговоров по Курилам......................Похоже не хотят афишировать своими успехами, что бы почитатели одного товарища, совсем в нем не разочаровались!
iakushev_ilia 13 января 2019 | 20:57
ki000999: вот откуда вы берёте свой бред?
iakushev_ilia 13 января 2019 | 20:55
Не договорились. Россия не будет пересматривать результаты второй мировой.
zibex 13 января 2019 | 21:01
Машка-рашка-дурашка-алкашка