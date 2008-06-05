Япония просила не проводить пресс-конференцию в Москве после переговоров по Курилам

Для российского МИДа это стало большим удивлением, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова, передает ТАСС. Аргументы японской стороны она не привела. Завтра в Москве встретятся министры иностранных дел России и Японии. Ранее стороны договорились продолжить переговоры о подписании мирного соглашения на основе декларации 1956 года, где говорится о передаче Японии двух курильских островов.