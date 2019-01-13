В здании МИДа Израиля в Иерусалиме взорвалась газовая граната
По предварительным данным, это произошло в помещении, где хранятся гранаты, передает РИА. Пострадали несколько охранников. Чтобы слезоточивый газ не распространялся по зданию, отключили кондиционеры. Эвакуация не потребовалась.
Комментарии7
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vitaly_mf23 13 января 2019 | 20:06
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novichok_ 13 января 2019 | 20:11
А зачем в МИДе Израиля хранят гранаты?
watson_ 13 января 2019 | 20:19
novichok_: Наверно по привычке, ну кого взорвать?!
zonda_3 13 января 2019 | 20:34
watson_:
Ватсон, ожил скотино? Уж кого, а евреев криворукими не могу опредить в отличии от конченных ватников вроде тебя
kuchumka 13 января 2019 | 20:07
Криворукие евреи им и гитлер не нужен, они сами себя потравят газом.
idruker 13 января 2019 | 20:28
kuchumka: идиот
region62 13 января 2019 | 20:30
idruker: конечно идиот-кто взорвал гранату.)