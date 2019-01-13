В Тверской области под лед провалился трактор с тремя мужчинами
Двое погибли, один выжил, сообщает агентство «Росбалт». Река расположена в районе деревни Семеновское Кашинского района. Обстоятельства гибели людей выясняет Следственный комитет.
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Двое погибли, один выжил, сообщает агентство «Росбалт». Река расположена в районе деревни Семеновское Кашинского района. Обстоятельства гибели людей выясняет Следственный комитет.
Комментарии6
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vitaly_mf23 13 января 2019 | 20:06
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
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gordy 13 января 2019 | 20:29
"В Тверской области под лед провалился трактор с тремя мужчинами..."
... и одной бутылкой?
mikhail_spb_ 13 января 2019 | 20:08
Каждый день у нас что-нибудь рушится, взрывается, сгорает или тонет, унося человеческие жизни.
Если следком будет выяснять обстоятельства всех таких происшествий, то им там бабло зарабатывать будет некогда.
punk_not_dead 13 января 2019 | 20:40
mikhail_spb_:
- давай нажмём эту кнопку, и если мы никуда не переместимся, то отведём тебя в милицию...
- нет, так нельзя...
да можно!..
- ой... а где это мы?.. и этот мужык с кнопками...
(с) Кин-дза-дза, фильм вражеского режиссера-грузина Данелии
vilingrad 13 января 2019 | 20:44
Пьяные скоты- электорат Вована( поэтично)
pravdatut 13 января 2019 | 20:51
Мог бы один управлять трактором, но точно пьяные.