В Польше лидер правящей партии пропустил политическое мероприятие из-за болезни
Ярослав Качиньский не приехал в Краков на съезд коалиционной партии вице-премьера Ярослава Говина, который проводится перед выборами в Европарламент. Организаторы объяснили это недомоганием. Сам Качиньский это пока не комментировал, — передают польские СМИ.
В мае глава партии «Закон и справедливость» попал в больницу и некоторое время перестал появляться на публике. Политик тогда сообщил, что у него острое воспаление коленного сустава, которое потребовало операций и тяжелого курса антибиотиков.
Комментарии2
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vitaly_mf23 13 января 2019 | 20:06
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proletarian74 13 января 2019 | 20:14
Надо бы ему вскрытие поскорее провести. Вдруг коленку Петров с Васечкиным Новичком намазали? И сам отмучается и мир станет чище...