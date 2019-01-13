"Дональд Трамп пообещал обнародовать детальные протоколы личных переговоров с Владимиром Путиным"

В интервью телеканалу Фокс Ньюс президент США подчеркнул, что он ничего не скрывает от своей администрации. Ранее газета Вашингтон пост написала, что Трамп забрал у переводчиков все материалы и запретил им обсуждать его встречу с Путиным в Гамбурге летом 2017 года.