Дональд Трамп пообещал обнародовать детальные протоколы личных переговоров с Владимиром Путиным
В интервью телеканалу Фокс Ньюс президент США подчеркнул, что он ничего не скрывает от своей администрации. Ранее газета Вашингтон пост написала, что Трамп забрал у переводчиков все материалы и запретил им обсуждать его встречу с Путиным в Гамбурге летом 2017 года.
Комментарии5
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vitaly_mf23 13 января 2019 | 20:07
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gordy 13 января 2019 | 20:31
"Дональд Трамп пообещал обнародовать детальные протоколы личных переговоров с Владимиром Путиным"
В мемуарах или в завещании?
gonduras_in_colima 13 января 2019 | 20:07
Уже посчитали, что Трамп за время президентства врал в среднем 8 раз в день, и вот один случай из восьми за сегодня.
Как Рыжий собирается публиковать "детальные протоколы" встреч Недоумка с Недомерком, если таковых в природе не существует?
Эти протоколы не велись, а те краткие стенограммы, что накропали переводчики (и то не на всех сходняках), были изъяты и что-то мне подсказывает, что они повторили судьбу многих архивных документов Совка.
nikolashin2017 13 января 2019 | 20:32
у нас же переговоры лилипутина будут обнародованы лет через 50,
да и то не факт,ведь их может засекретить новый спаситель отечества:
до нас дойдут истории дела,
когда помрут наследники ху....
greeg1 13 января 2019 | 21:04
Американский президент как всегда задаёт новый мейнстрим во внутренней и внешней политике. Я даже представил как у кого то пересохло во рту и вспотели ладошки.
Браво, мистер Трамп.