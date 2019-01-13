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20:00, 13 января 2019

В Сызрани Самарской области школьники избили учительницу физкультуры до потери сознания

Один из восьмиклассников ударил ее в лицо, женщина упала, и еще двое подростков стали бить ее ногами, сообщает местный телеканала «КТВ-Луч». Это произошло в коридоре школы 10 января, но широкую огласку получило только теперь. По  СМИ, учительница пыталась защитить своего ученика. Мальчик попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сильным ушибом спины и побоями на лице.

Комментарии

63

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post_v 13 января 2019 | 20:03

"...новейшее российское супер-оружие - ракета "Сызрань" - при ее попадании в любой город он становится Сызранью…"

osrswen 13 января 2019 | 20:05

Мордор, просто Мордор. Виличие, скрепы, и прочая хуета. Природа ошиблась когда изобретала рашку..

kotbajune 13 января 2019 | 20:09

Вообще-то в целях социальной безопасности сами выродки вместе с из родителями, братьями и сёстрами (если они есть) подлежат, как минимум, насильственной стереализации

aspid55 13 января 2019 | 20:18

kotbajune: Этак ты пол-России стерилизуешь.
Если не 3/4, это быдло всю страну заполнило.
Умные уезжают, а эти кому нужны? Вот и плодятся дебильные потомки алкоголиков.

punk_not_dead 13 января 2019 | 20:27

kotbajune:
это ваши 86% поддерживающих Президента Путина, тренируются для поступления в ряды карателей Золотова и ЧВК Пригожина с Уткиным
те 14% меньшинства "либерастов" не желают такого развития страны, но вы их подавляете всеми методами, данными вам Президентом Путином
так что за что боретесь - на то и напоретесь
скоро

compare 13 января 2019 | 20:30

kotbajune: ты,"котпиздун",хоть узнавай,как написать слово правильно,если грамоте не учен...ты бы даванул: стерео-лизации! было бы еще смешней...учат вас,учат в школе,да все в пустоту-не родится от мыша орленок...

kotbajune 13 января 2019 | 20:42

compare: Запомни , мразь, даже если "стереализации" является исковерканной опиской "стерилизации"

ещё не поздно, мразь (до этого я никого здесь не оскорбил) делать выводы о грамотности

ЭМ не тот форум, если хочешь ей проверить иди на филологические форумы

ты ещё, падаль необразованная, Достоевскому укажи как писать"облизьяна" или "обезьяна"

понял , недоумок, о чём я?

Не понял - т.к. давно попал именно под "стереализацию"

gerakll 13 января 2019 | 20:54

kotbajune: Начать с тебя,баюн хренов.
одним фашистом станет меньше.

kotbajune 13 января 2019 | 21:02

gerakll: Фашистом?!! Почему?

Где я высказывался за корпоративное государство (по Муссолини ) или за Estado Novo Салазара?

Нет. Если ты про Германию, то там не было фашизма, образованец, там был национал-социализм на основе идеологии расового превосходства и мировой гегемонии

Я не предлагаю вас стерилизовать - нет, только "стреализовать"

в чём отличие, в том же , как у Достоевского "облизьяна" отличается от "обезьяны"

Понял, образованец?

leonidoff_leonea 13 января 2019 | 21:05

kotbajune:
Сегодня это опять становится актуальным. И методы нейтрализации и утилизации расовонеполноценного населения, сегодня цивилизованное общество коллективного Запада, вполне могло бы и возобновить.

Слава Украине !

Героям слава !

johio 13 января 2019 | 20:10

osrswen: Надо почаще Бандитский Петербург во федеральным каналам крутить. Он врастает как скрепа в бойцовский характер подрастающей молодежи.
Как говорится - не трогайте русских - дождитесь, пока эти брутальные недоросли перезамочат друг- друга сами.

wild_division 13 января 2019 | 20:16

Национальная скрепа во всем величии.

tvitov66 13 января 2019 | 20:40

wild_division: скажем спасибо что у детишек бесплатного валежника в руках не было, а то кто-то был бы уже в раю

lass925 13 января 2019 | 20:35

johio: Надо почаще Бандитский Петербург во федеральным каналам крутить. Он врастает как скрепа в бойцовский характер подрастающей молодежи....так его и крутят,тока на 90%"кастрированным и причёсанным",без "сочных"фраз которые были доступны в начале показа ещё в "далёком"прошлом....население понемногу деградирует .....

gordy 13 января 2019 | 20:36

"В Сызрани Самарской области школьники избили учительницу физкультуры до потери сознания"

Сорняки?

opponent70 13 января 2019 | 20:27

osrswen: Вот почему никто не видел Бога... После сотворения рашки лучше держаться от людей подальше...

kruzalova 13 января 2019 | 20:31

osrswen: может, вообще человека?

hastings 13 января 2019 | 20:47

osrswen: это всё влияние западных ценностей, недосмотрели, скверна проникла и начала пропитывать народ...

leonidoff_leonea 13 января 2019 | 21:02

osrswen:
Наверняка учащиеся были ватниками, а училка - либералом, регулярно выходившая на митинги протеста против кровавой путинской банды.

vitaly_mf23 13 января 2019 | 20:07


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
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mnk42 13 января 2019 | 21:03

vitaly_mf23: О! И на этой странице этот идиот!

kuchumka 13 января 2019 | 20:04

Поколение путинского зомбо тв, лжи и насилия.

neon001 13 января 2019 | 20:15

kuchumka: примерно такая же агрессия была у подростков в конце 80-х, в начале 90-х. Как раз в момент развала совка. так что может первые ласточки уже есть.

zonda_3 13 января 2019 | 20:22

neon001:

Не ласточки, уже целые гуси прилетают ... путин в прострации

lass925 13 января 2019 | 20:49

neon001: примерно такая же агрессия была у подростков в конце 80-х, в начале 90-х...вам,прастите,скока лет?.... мы значит на разных планетах жили или совок не развалился,когда я закончил школу,можно было пойти в бесплатную секцию по интересу,где у нас более половины класса занималась(каковых было навалом)посещали видеосалоны в которых как помните показывали прежде недоступные видеофильмы,каковой не была бы мАраль совковая,но она создавала определённого рода барьеры,курить на переменах бегали,прятались от учителей,но я не разу не видел,что бы в школе торговали дурью и избивали учителей!....

mikhail_spb_ 13 января 2019 | 20:04


Хорошее поколение вырастил нацдилер.
Классные вырастут мужики, толпой пинающие женщин.

tvitov66 13 января 2019 | 20:28

mikhail_spb_: "мы будем стоять сзади, не спереди, а сзади"(с) - вся сверхдержава живет по наказу вошьдя!

compare 13 января 2019 | 20:32

mikhail_spb_: зато,как они в сети,сидя с пивасиком,"бьют врага на дальних рубежах"! прямо.хоть сейчас,всех в "связку" и под танк!

igor919191 13 января 2019 | 20:10

Вот и пришли к этому. Лядь общественное порицание учителей , за поддержания в классе порядка. Опускала либеросня этих учителей постоянно. Вот выросли ублюдки на дереве свободы.

kreamssdick 13 января 2019 | 20:12

igor919191: это либерасня учителку избила, оказывается? А не прижопинские?

rampa 13 января 2019 | 20:16

igor919191: а ты считаешь, что если учительница бьет пятиклассника, то в десятом он же ее ногами не обпинает?

yazva_sibirskaya 13 января 2019 | 20:42

rampa: да вас мало били просто. Только это папы бы должны делать. Ладошкой по попе, пока стервец мал. Но вас всех отцы-алкаши побросали просто.

rampa 13 января 2019 | 20:54

yazva_sibirskaya: меня никто никогда не бил. Тем более отец, очень умный и интеллигентный человек, от которого я даже грубого слова не слышала. Поэтому и я стараюсь никого напрасно не оскорблять. В отличие от тебя, оскорбляющего людей, которых ты даже не знаешь. Судя по твоему коменту тебя отец не только ладошкой и не только по попе бил и в трезвом состоянии и в пьяном

s_prime 13 января 2019 | 20:17

igor919191: Слышь игор919191, в нормальной стране, тебе бы уже вызвали кого нибудь по 911 )))))

compare 13 января 2019 | 20:34

igor919191: завали ротик,если мозгов нет..это-твоя гопота,"братики" твои,по всем смыслам жизни...а учителя? да ты их,хоть золотом осыпь,дебилы,подобные тебе,будут дебилами и никакие силы,не изменят дрянной генофондишко,что от большевичков остался...

vilingrad 13 января 2019 | 20:41

igor919191: Вот выросли ублюдки на дереве свободы»
Ты- яркий пример:)

aleks50 Алексей Клубников 13 января 2019 | 20:10

Скрепы подрастают.

kreamssdick 13 января 2019 | 20:11

Путинята тренируются перед отправкой в Лугандон, разминаются.

s_prime 13 января 2019 | 20:12

Нееее, в высокодуховной, скрепной стране, такое не возможно!!!! Это наверно была пиндоская или украинская Сызрань))) Да, прижопинские??? Вы где???))))

glebbalbesov 13 января 2019 | 20:14

Ну че, либерасты? Где вы все ублюдки недавно защищавшие с пеной у рта школьника, издевавшегося над учителями в соцсетях? Вы тупорылые ублюдочные твари.. Вот чему это все приводит... Какие же вы мрази...

compare 13 января 2019 | 20:36

glebbalbesov: о! еще один,такой же,дебильноватый-невиноватый....а ублюдок,судя по-всему,ты-рвань подзаборная..

poluputing 13 января 2019 | 20:36

glebbalbesov: т.е. писать что-то в соцсети и бить лежащую женщину одно и то же? Да просто у них папа маму бьёт по пьяни . Вот и всё. Россиянская действительность

unprejudiced 13 января 2019 | 20:14

надо бы проверить не из боевиков ли персонажа наврального или яблочников эти нападавшие нелюди

polikarpich 13 января 2019 | 20:27

unprejudiced: Не, брателла, я тебя разочарую. Тут сразу чувствуется шакалий скрепный дух чад, воспитанных в Путирашке, по путирашкински. Дух, не прощающий ничего и никого, заподлянский, лживый, мстительный, пытающийся уничтожить всех несогласных.
Прямо-таки несёт этим смрадным "бойцовским духом": кругом сплошные "враги", уничтожай "либерастов", "пиндосов" и вообще инакомыслящих. Так ведь?
Я вчерась по "говноящику" случайно передачку по РЕН ТВ услышал. Естественно, про "врагов", какие они все нехорошие и подлые. Так вот, после такой грубой, злобной и тошнотворной пропаганды меня подобные новости не могут удивить ни разу.

za_stalina 13 января 2019 | 20:14

Таких нужно перевоспитывать. Родителей и сами чад в ДНР, а лучше в Абхазию. И государству польза и поправят там их моральный облик быстро. По хорошему родительских прав лишить к чертям и на рудники.

neon999 13 января 2019 | 20:17

Учителя почему-то засвечиваются - все как один - мерзотного типа (хороших не видно и не слышно).
А учеников-ублюдков все-таки меньше половины.

kuchumka 13 января 2019 | 20:20

Не знаю кто были эти дети, но при путинской "стабильности" в наших школах появилось очень много детей гастеров-азиатов, а они агрессивные, отстают в развитии на много лет и сбивпются в банды по нац.признаку

piter_ug 13 января 2019 | 20:26

Если безнаказанно можно убивать людей в других странах, то почему нельзя бить своих людей?(

serjo1977 13 января 2019 | 20:29

Скрепненько...

scimitar 13 января 2019 | 20:47

serjo1977: Духовность™, хулѣ!

karachun 13 января 2019 | 20:30

Объявят виновными директора, завучей, психолога и саму учительницу. Слабо проводили воспитательную работу, не прониклись остротой настоящего момента, а учитель физкультуры наверняка спровоцировала конфликт и юнармейцы сорвались.

polikarpich 13 января 2019 | 20:33

karachun: Примерно можно себе представить, что произошло. Эти юные "скрепнопуты" наверняка гнобили и избивали того ученика. Училка вступилась и сама получила по мозгам.

sprav77 13 января 2019 | 20:34

Прогнившее воспитание, образование и нравственность.

za_stalina 13 января 2019 | 20:45

sprav77: а либералы тут защищают "свободу личности". свобода в рамках капиталистической системы имеет только извращенные проявления. Ребенок еще не личность, также как и большинство родителей одеградировавших в погоне за наживой.

koshkaedu 13 января 2019 | 20:37

Навальный виноват.

detul 13 января 2019 | 20:40

Ну родителей этих вундеркиндов надо оштрафовать тысяч на пятьсот каждую семью .... А детишек в спецшколы, в разные спецшколы-интернаты, чтобы им тоже весело было.

aleko_1 Александр Королев 13 января 2019 | 20:41

Под суд уродов. С родителей- крупную денежную компенсацию учительнице и тому мальчику

pravdatut 13 января 2019 | 20:47

Эти места сталин заселял зеками, как и Донецк.

alo0000 13 января 2019 | 20:47

Несменяемая власть рождает чудовищ!

detul 13 января 2019 | 21:05

alo0000: А сменяемая массовых убийц ...

(комментарий скрыт)

alex362 13 января 2019 | 20:55

Новое поколение хунвейбинов готово выполнить любой приказ вождя! Культурная революция, о необходимости которой так долго твердили пропагандуи всех мастей, началась. Скоро начнут отлавливать либерастов и подпиндосников и мочить их в сортирах, согласно заветам великого кормчего.
А вы тут про какие-то выборы, рейтинги... Враг у ворот, и надо срочно уничтожать внутреннего супостата.

zibex 13 января 2019 | 20:55

Обычное событие на России - чего шум поднимать??

ly4_sveta 13 января 2019 | 20:57

«Из подростков созидаются поколения.» - Это Лев Толстой.
Жестокость, озлобленность, невежество, дремучесть, дикость,
мракобесие, примитивизм стали визитной карточкой, взращённого
Путиным, поколения. Малые города и деревни умирают и разлагаются
во всех смыслах этого слова. Работы нет, заводы и фабрики закрыты,
заняться нечем, образование ниже плинтуса, церковь лжёт,
унижает и запугивает, TV развращает и растлевает, семьи еле-еле
выживают с пьющими отцами и выбивающимися из сил, чтобы
кое-как выжить, матерями, а то и тоже пьющими. Катастрофа!
Зависть в детских сердцах к богатым, успешным и знаменитым и
одновременно ненависть. А вранья, цинизма и лицемерия, которые
исходят от властных структур, они никогда не переносили.
И все это отчаяние выворачивается в жестокость, конечно не у всех,
но безнадёга с безысходностью делают своё дело.

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