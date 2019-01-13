"В Сызрани Самарской области школьники избили учительницу физкультуры до потери сознания"

Один из восьмиклассников ударил ее в лицо, женщина упала, и еще двое подростков стали бить ее ногами, сообщает местный телеканала «КТВ-Луч». Это произошло в коридоре школы 10 января, но широкую огласку получило только теперь. По СМИ, учительница пыталась защитить своего ученика. Мальчик попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сильным ушибом спины и побоями на лице.