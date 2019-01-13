Во Франции во время протестов «желтых жилетов» в голову был ранен 15-летний подросток

Его доставили накануне в больницу и прооперировали. Как сообщает агентство Франс пресс, подросток мог быть ранен в Страсбурге из травматического оружия, которое полиция использует при разгоне демонстраций. В правоохранительных органах говорят, что устанавливают обстоятельства нанесения травмы.