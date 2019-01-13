Во Франции во время протестов «желтых жилетов» в голову был ранен 15-летний подросток
Его доставили накануне в больницу и прооперировали. Как сообщает агентство Франс пресс, подросток мог быть ранен в Страсбурге из травматического оружия, которое полиция использует при разгоне демонстраций. В правоохранительных органах говорят, что устанавливают обстоятельства нанесения травмы.
Комментарии8
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novichok_ 13 января 2019 | 19:38
Кровавый макроновский режим!
Шо творят звери!
m_doc 13 января 2019 | 19:47
novichok_: Там вам не здесь, всё по-взрослому.
captainobvious 13 января 2019 | 20:05
novichok_: да неужели и после этого сотни тысяч возмущенных французов не выйдут завтра же утром на улицы Парижа, не скажут этому зарвавшемуся режиму своё твердое "Геть!" ??!! неужели промолчат борцы за права человека из Госдепа? не выразят свою глубокую озабоченность? да не бывать такому!!
vitaly_mf23 13 января 2019 | 19:40
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ykpo_typucto 13 января 2019 | 19:53
Навальнят нужно тоже из травмата отстреливать, чтоб больно веселых селфи из автозака не было. Все-таки в России кровавый режим так то))
compare 13 января 2019 | 20:01
ykpo_typucto: тебя,дегенерата по-жизни,надо изолировать и кастрировать.дабы не принес приплод,такой же бесполезно-глупый,как сам...
captainobvious 13 января 2019 | 20:08
ykpo_typucto: нет, уважаемый, это не наши методы! уверен, что гораздо более продуктивной и воспитательной мерой воздействия на эти незрелые умы будет здоровый морозный сибирский воздух и физический труд на лесозаготовках...
ykpo_typucto 13 января 2019 | 20:34
captainobvious: Тоже неплохо )))