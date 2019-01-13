Мужчина, проникший на самолет в Шереметьево, минуя кордоны, оказался гражданином Украины с провалами в памяти
Мужчина, который проник на самолет в аэропорту Шереметьево, минуя все кордоны, оказался гражданином Украины с провалами в памяти. Об этом сообщает интерент-издание «Фонтанка» со ссылкой на источник. Предварительный диагноз ему поставил дежурный врач, затем его подтвердили вызванные профильные специалисты. Инцидент произошел накануне вечером, но о нем стало известно только сегодня. Мужчина без документов дошел до самолета и по техническому трапу попал на борт рейса «Аэрофлота» Москва-Брюссель. Сообщается, что ему грозит штраф в 500 рублей с выдворением за пределы России.
Комментарии7
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region62 13 января 2019 | 19:37
Вылечим хохла-депортацией на Украину.
vitaly_mf23 13 января 2019 | 19:41
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
pattrick3 13 января 2019 | 19:51
Оказался гражданином Украины с провалами в памяти...
С 2014 года, большинство украинцев страдают провалами памяти.
s_prime 13 января 2019 | 19:54
pattrick3: А чем страдает служба безопасности аэропорта?? Слепотой или даунизмом, если человек с провалами в памяти, спокойно на самолёт прошёл??)))
iwan_feodorovich 13 января 2019 | 20:32
pattrick3: "С 2014 года, большинство украинцев страдают провалами памяти."
Йододефицит.
dvdd 13 января 2019 | 19:38
Страшно представить на что способен крепкий мужчина с мозгами и без провалов в памяти. Безопасность России ниже всяких пределов.
polsan 13 января 2019 | 19:38
Не совсем здоровый человек проинспектировал службу безопасности аэропорта Шереметьево. ) Ему премию надо выписывать, а не штраф!