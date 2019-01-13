Мужчина, проникший на самолет в Шереметьево, минуя кордоны, оказался гражданином Украины с провалами в памяти

Мужчина, который проник на самолет в аэропорту Шереметьево, минуя все кордоны, оказался гражданином Украины с провалами в памяти. Об этом сообщает интерент-издание «Фонтанка» со ссылкой на источник. Предварительный диагноз ему поставил дежурный врач, затем его подтвердили вызванные профильные специалисты. Инцидент произошел накануне вечером, но о нем стало известно только сегодня. Мужчина без документов дошел до самолета и по техническому трапу попал на борт рейса «Аэрофлота» Москва-Брюссель. Сообщается, что ему грозит штраф в 500 рублей с выдворением за пределы России.