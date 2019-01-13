В российском МИДе удивлены нежеланием Японии проводить пресс-конференцию после переговоров по Курилам

Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова. По ее словам, с одной стороны, Япония «нагнетала информационную ситуацию» в преддверии переговоров, а с другой — не захотела выйти к прессе «и рассказать, чем переговоры завершились», передает ТАСС.

Завтра в Москве встретятся министры иностранных дел России и Японии. Ранее стороны договорились продолжить переговоры о подписании мирного соглашения на основе декларации 1956 года, где говорится о передаче Японии двух курильских островов.