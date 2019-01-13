Ученым не удалось восстановиться связь с единственным российским космическим радиотелескопом «Спектр-Р»
Он перестал отзываться на сигналы с Земли несколько дней назад.
На телескопе отказал последний из трех комплектов приемо-передающего устройства. Из-за этого он больше не сможет принимать команды, установили специалисты, работавшие над устранением неполадок. Об этом агентству РИА Новости сообщил источник в ракетно-космической отрасли. По его словам, вероятность восстановления работоспособности аппарата крайне мала. Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что ученые планируют предпринять еще одну попытку выйти на связь завтра. «Спектр-Р» был запущен в 2011 году в рамках проекта «Радиоастрон», который проводит фундаментальные астрофизические исследования Вселенной. Радиотелескоп превысил срок активной эксплуатации в 2,5 раза. Срок его работы неоднократно продлевался. 10 января он перестал передавать телеметрию и реагировать на команды, при этом специалисты по-прежнему могут получать с него научные данные.
Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин получил ускорить анализ данных со «Спектра-Р» перед запуском аппарата, который придет ему на замену. Новый телескоп планируется запустить с Байконура в мае или июне
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ura_123 13 января 2019 | 19:06
А если голубя подпустить,почтового?
tvitov66 13 января 2019 | 19:09
ura_123: видать кончилась чудодейственная сила святой воды, что поп окроплял ... и ваще надобно узнать из какого прохода шельмец схалтурил и чем кадило заправлял
ura_123 13 января 2019 | 19:15
tvitov66: В космосе эти попы не котируются)))
aspid55 13 января 2019 | 19:18
ura_123: Телескоп не стал поддерживать порочащую его связь.
Видимо осознал и вернулся в семью.
vitaly_mf23 13 января 2019 | 19:29
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
kreamssdick 13 января 2019 | 19:07
у космонавтов телескоп,
у православных гундяев-поп...
vladimirgornitsky 13 января 2019 | 19:19
Одноразовый телескоп какой-то.
Американский Хаббл в космосе с 1990 года работает.