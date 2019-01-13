Ученым не удалось восстановиться связь с единственным российским космическим радиотелескопом «Спектр-Р»

Он перестал отзываться на сигналы с Земли несколько дней назад.

На телескопе отказал последний из трех комплектов приемо-передающего устройства. Из-за этого он больше не сможет принимать команды, установили специалисты, работавшие над устранением неполадок. Об этом агентству РИА Новости сообщил источник в ракетно-космической отрасли. По его словам, вероятность восстановления работоспособности аппарата крайне мала. Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что ученые планируют предпринять еще одну попытку выйти на связь завтра. «Спектр-Р» был запущен в 2011 году в рамках проекта «Радиоастрон», который проводит фундаментальные астрофизические исследования Вселенной. Радиотелескоп превысил срок активной эксплуатации в 2,5 раза. Срок его работы неоднократно продлевался. 10 января он перестал передавать телеметрию и реагировать на команды, при этом специалисты по-прежнему могут получать с него научные данные.

Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин получил ускорить анализ данных со «Спектра-Р» перед запуском аппарата, который придет ему на замену. Новый телескоп планируется запустить с Байконура в мае или июне