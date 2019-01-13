Посол США в Германии призвал компании, занятые в строительстве «Северного потока-2», перестать участвовать в проекте
Американский посол в Германии призвал компании, занятые в строительстве «Северного потока-2», перестать участвовать в проекте. Письма к организациям, по словам представителя дипмиссии, являются четким выражением позиции США по вопросу строительства трубопровода.
Это прямое вмешательство в отношения России и Германии, которое, однако, не возымеет успеха. Такое мнение «Эху» высказал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
В Европе видят Россию как серьезного партнера и признают ее авторитет, а США не может с этим смириться, отметил Франц Клинцевич.
Комментарии13
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glotov 13 января 2019 | 19:12
Подленько и гаденько: чисто по-американски.
watson_ 13 января 2019 | 19:25
Амеры считают весь мир своими вассалами?! Не стало Маккейна , а его клоны похоже всё в политике?? ))
vitaly_mf23 13 января 2019 | 19:30
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
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alehan22748 13 января 2019 | 19:33
watson_: Безопасность Европы - это американская военная мощь, изолированность путинской свиньи и стабильная Украина. Надо покупать все американское:))
aspid55 13 января 2019 | 19:30
glotov: Клинцевуич и ты бьетесь в истерике, потому что вам твердо наступили на яйки и будут щемить пока они не отвалятся.
США еще раз открыто предупредили немецкие фирмы, что они могут пострадать и лишиться бизнеса в США, если будут продолжать участие в строительстве СП-2.
Предупредили, что они должны выбирать с кем хотят вести бизнес, двух маток сосать не удастся..
Ясно кого выберут немецкие фирмы.
Запрет на работу в США будет означать прекращение их деятельности вообще.
ykpo_typucto 13 января 2019 | 19:35
aspid55: Я про эти пугалки уже года три читаю, а как Германия посылала американских свиней так и посылает.
Ты думаешь, все такие же дураки, как и ты аспид/ нувориш/ фиг вам/ тент? Все эти фирмы созданы чисто под СП-2 и никаких больше дел они с пиндосами не имеют. Достроят и благополучно исчезнут. И соснут твои пиндосы большой и толстый, вместе с хохлами.
polikarpich 13 января 2019 | 19:33
glotov: И что же здесь "подленького и гаденького"? Открыто призвал, чётко выразил позицию Штатов.
Много примеров подленького и гаденького вы можете увидеть, посмотрев российское ТВ. Там вас не разочаруют!
evial 13 января 2019 | 19:15
Немецкий МИД уже отреагировал и сообщил, что без сопливых разберутся. Строим дальше
aspid55 13 января 2019 | 19:32
evial: немецкий МИД может верещать что угодно.
Лупить будут по жопе не МИД, а фирмы.
И они, естественно, будут беречь свой зад.
дадже российские фирмы убежали из Ирана после предупреждений США.
так что СП-2 пришел писец, пушистый и полный.
unprejudiced 13 января 2019 | 19:17
Посла Соединенных Штатов в Германии Ричарда Гренелла избегает немецкая правящая элита. Об этом пишет Der Spiegel.
Как отмечается, такая линия поведения немецких политиков объясняется его попытками влиять на внутренние дела Германии. Подчеркивается, что даже канцлер страны Ангела Меркель «держит его на расстоянии». Кроме того, многие немецкие политики и бизнесмены считают, что Гренелл мало знает о Европе и ФРГ. Он также плохо переносит критику.
А все из-за этих глупых писем убогого пендоса
ematveev 13 января 2019 | 19:18
В смысле?
Братья-либерасты ж уже год твердят, что все страны, кроме России, покинули Северный поток-2?
proletarian74 13 января 2019 | 19:20
Свободная страна дает уроки свободной торговли...
ykpo_typucto 13 января 2019 | 19:31
Кто-нибудь может объяснить, какое дело вонючим пиндосам до того, как будет Россия продавать свой газ, а Германия его покупать?