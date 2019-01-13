Посол США в Германии призвал компании, занятые в строительстве «Северного потока-2», перестать участвовать в проекте

Американский посол в Германии призвал компании, занятые в строительстве «Северного потока-2», перестать участвовать в проекте. Письма к организациям, по словам представителя дипмиссии, являются четким выражением позиции США по вопросу строительства трубопровода.

Это прямое вмешательство в отношения России и Германии, которое, однако, не возымеет успеха. Такое мнение «Эху» высказал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

В Европе видят Россию как серьезного партнера и признают ее авторитет, а США не может с этим смириться, отметил Франц Клинцевич.