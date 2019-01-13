Российские биатлонистки впервые с 2012 года победили в эстафете на этапе Кубка мира

Одна из участниц гонки Евгения Павлова сказала в эфире МАТЧ-ТВ, что победа на первом этапе гонки далась ей нелегко.

Женская сборная России заняла первое место в эстафете 4х6 км. В составе команды России выступали Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт.