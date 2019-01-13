Российские биатлонистки впервые с 2012 года победили в эстафете на этапе Кубка мира
Одна из участниц гонки Евгения Павлова сказала в эфире МАТЧ-ТВ, что победа на первом этапе гонки далась ей нелегко.
Женская сборная России заняла первое место в эстафете 4х6 км. В составе команды России выступали Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт.
Комментарии4
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mikescholar 13 января 2019 | 19:20
Очень приятно. Поздравляем!
vitaly_mf23 13 января 2019 | 19:30
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alex949 13 января 2019 | 19:23
Позор медалитстам - мельдонистам !
kuchumka 13 января 2019 | 19:31
Мои поздравления русским биатлонисткам!