Всемирное антидопинговое агентство обсудит статус РУСАДА, не дожидаясь окончания работы своих экспертов в Москве
Заседания состоятся завтра и во вторник, сообщили ТАСС в пресс-службе ВАДА.
В сентябре исполком ВАДА восстановил статус Российского антидопингового агентства, которого организация была лишена в 2015 года из-за сведений о массовых нарушениях. Условием восстановления статуса было предоставление международным экспертам к данным Московской лаборатории до конца прошлого года. Начать работу в Москве эксперты ВАДА смогли лишь недавно.
Комментарии4
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putn_pnh 13 января 2019 | 19:05
Да уж хватит пугать только. Не согласились сотрудничать- лишить и расформировать.
vitaly_mf23 13 января 2019 | 19:31
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
timwlad95 13 января 2019 | 19:25
Всемирное антидопинговое агентство обсудит статус РУСАДА, не дожидаясь окончания работы своих экспертов в Москве
Заседания состоятся завтра и во вторник, сообщили ТАСС в пресс-службе ВАДА.
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Вау.На Украине шибко занервничали заикаясь от испуга,что денег от США не получит ни один кандидат и придётся реально проводить демократические выборы выпотрошив команду господин Порошенко на проведения досрочных выборов или объявлять команде господина Порошенко диктатуру.
В общем ,Украине хана по югославскому сценарию.
Никто денег не даст на выборы на Украине.
А олигархам пофиг.У них уже сформированные свои феодальные владения с со своей феодальной армией.
Так, что олигархи Украины сливают всю майданную власть.
Потому США давят на Россию чтобы вмешалась в выборы на Украине .
Как это сделали в Сирии.
Ну так в Сирии правительство официально пригласили Россию.
А на Украине киевским нацистам надо принять минские соглашения 2 и полностью капитулировать .
captainobvious 13 января 2019 | 19:30
как если бы кому-то ещё были нужны свидетельства того, что вся история вокруг РУСАДА имеет сугубо политический характер, не имеющий к фактической стороне дела ни малейшего отношения? )))