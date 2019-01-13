Российские биатлонисты впервые за 12 лет выиграли за день две эстафеты
«Золото» завоевала сначала женская сборная, а затем – мужская. Этап Кубка мира прошел в немецком Оберхофе. Последний раз мужской и женской сборным России удалось победить в эстафетах в декабре 2006 года в Хохфильцене.
Комментарии12
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ilich1971 13 января 2019 | 18:36
Ну! Эхопубика ! Хде покрытые мхом шуточки про «животворящий мельдоний»?
alger 13 января 2019 | 18:54
ilich1971: так оказывается мельдоний был паленный и только мешал,
теперь и футболеры начнут в ворота попадать.
а если еще МИД с кокса слезет - то житуха пойдет.....
vitaly_mf23 13 января 2019 | 19:32
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
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victor_xy 13 января 2019 | 18:55
Да... - тр@хнули выходит россияне мир остальной, но есть ли сладость от тр@ханья геев? - “That is the question, да...
kuchumka 13 января 2019 | 18:36
Молодцы русские спортсмены!
zapadnay 13 января 2019 | 18:48
Молодцы, конечно, обе команды.
Но промахи и падения других были нам тоже в помощь.
zapadnay 13 января 2019 | 18:51
Смотрела от начала до конца. Падений было очень много, особенно в мужской эстафете. А наши отстрелялись хорошо, особенно мужчины.
unprejudiced 13 января 2019 | 18:38
Украина не смогла финишировать в эстафетной гонке в Оберхофе.
В рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе Руслана Ткаленко сняли с гонки. На третьем этапе эстафеты россиянин Дмитрий Малышко на круг закрыл украинца Руслана Ткаленко.
Эй укропы, а чего вам томос не помог, не тем концом его прикладывали чтоли? Дак он четко вырезан в виде фаллоса. Бу га га ))
m_doc 13 января 2019 | 18:38
Вот это да... Красавицы и красавцы!!! А я, балда, не смотрела... кто бы мог подумать...
ilja13 13 января 2019 | 18:54
Гоняться на лыжах с ружьем. Да уж. Более бессмысленного вида спорта не придумаешь. Ещё и бабы тоже туда же. Умора.
new_duch 13 января 2019 | 19:07
ilja13: //Более бессмысленного вида спорта не придумаешь.//
Далана!... На Эхе есть свой спорт - борьба за власть в Кремле.
Либерасты с утра до вечера в него херачатся. Уж сколько народу на этом деле полегло за годы борьбы!..
А Кремль... до сих пор на битву никак не явится.
Вот уж на что спорт, так СПОРТ!
Бессмысленный и беспощадный! ;)
new_duch 13 января 2019 | 19:09
new_duch: А спортсменам нашим виват и браво!
МОЛОДЦЫ!
Фуркаду-завистнику на радость. ;)))