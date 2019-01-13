В Белом доме просили Пентагон разработать схему военного удара по Ирану
Как пишет газета Уолл-стрит Джорнал со ссылкой на источники, такой запрос поступил от Совета национальной безопасности во главе с Джоном Болтоном. По словам источников, в министерстве выполнили просьбу, но получил ли уже Белый дом наработки военных, пока неизвестно. Отмечается, что причиной таких планов стал сентябрьский обстрел дипломатического квартала в Багдаде.
Комментарии20
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kuchumka 13 января 2019 | 18:39
Пиндосы бьют по Ирану, а он в ответ уничтожает Израиль, хорошая комбинация.
captainobvious 13 января 2019 | 18:55
kuchumka: потому и не бьют
gordy 13 января 2019 | 19:02
Так вот они зачем из Сирии решили уйти: чтобы на Иран наброситься?
new_duch 13 января 2019 | 19:12
Опять решили замахнуться как надысь на Сев. Корею.
Ну пусть... Им, пиндосам, не впервой терять лицо.
mulltipulti 13 января 2019 | 19:01
-почему кругом колючая проволока?
- Разговорчики в Раю!
plidurok Андрей Филимонов 13 января 2019 | 18:48
А в чем новость-то? Генштабы всех стран только и делают, что разрабатывают планы нанесения ударов по соседям и не только. В 1940-м РККА тоже разрабатывала, но Гитлер наплевал на эти планы и сам напал.
skuller 13 января 2019 | 18:53
plidurok: Новость, в том, что, если бы написали, что " Кремль попросил МО разработать план удара по Украине/США/Польше/Прибалтике", здесь уже было бы под сотню гневных комментов от наших правильнолицых " либеГалов.
polikarpich 13 января 2019 | 18:57
skuller: А ты, Бонч-БГуевич, думаешь, что таких планов не существует или что об этом никто не подозревает и ты один такой умный, как Эйнштейн?
skuller 13 января 2019 | 19:01
polikarpich: Естественно есть, но вы картавые все равно бы весь сайт залили бы слюнями и соплями:" Россия гоооотооовится к войне"..Примерно, как позавчера вы выли по поводу постановления МО о сбитии самолетов, угрожающих безопасности.
В США такое постановление уже сто лет и ни один картавый либерал слова против не сказал.
" Нет для российского либерала большего счастья, чем вылизать американский сапог" это про таких, как ты.
polikarpich 13 января 2019 | 19:12
skuller: А с какого перепрыга ты решил, что я картавый? Дефектами речи не страдаю. Разве только после пары-другой стаканов. :-)
И сапоги не люблю вылизывать ничьи, и блинцы с лопаты тоже не хаваю.
alex_sionist 13 января 2019 | 19:08
skuller: Мальчик у тебя очень гязный язык , наверное потому , что тебямного били и унижали , но так дело обстоит не у всех .Поверь мнея кое что видел в этой жизни.
skuller 13 января 2019 | 19:10
alex_sionist: что ты видел, обрезанный? Член русского, когда он тебе вставил и не заплатил? Поэтому ты трешься целыми днями на российском сайте и пишешь нацистский бред?)
polikarpich 13 января 2019 | 19:17
skuller: Не понял, ты тут русских педиками изображаешь, чо ли? Ты есть грязный русофоб?
Но ты наглая животинка! :-) Чуть выше пишет про "картавых либеГалов" и в следующем комменте про "нацистский бред"!
Вот именно за это вас, люмпен-путриотов, и не любят. И поэтому всегда будут бить по наглой ботоксной морде.
boorian 13 января 2019 | 18:59
Что, очередной Ирак и отсутствие демократии? Побомбят чужую страну, ЯВНО соседку США, а потом будут нам рассказывать про крымских татар?
captainobvious 13 января 2019 | 19:00
планы военного удара по Ирану БиДе и Пентагон строят как минимум начиная с 1979 года... особенно активно эти штабные "игры патриотов" велись после 2001 году с приходом к власти неоконов... как говорили тогда в Вашингтоне, "дорога на Тегеран идет через Бейрут, Дамаск и Багдад". С Бейрутом всё было peace'o'cake (вспоминаем "кедровую революцию"), с Багдадом уже обычного "пикника" не получилось, ну а на Дамаске окончательно поломали зубы... а кто сказал, что будет легко? ))
don_ballon 13 января 2019 | 19:10
captainobvious: Сказочник. США добились во всех этих войнах ровно того, чего хотели. Тебе что, американский флаг над Дамаском нужен как символ победы? Дурачок портяночный... Неужели за твоё умничанье больше, чем 11.80 дают? Ведь ноль эффекта. Писал бы как все, про "картавых"...
captainobvious 13 января 2019 | 19:12
don_ballon: для альтернативно одаренных, акцентирую внимание ещё раз: конечной целью всех этих военно-полевых экзерсисов, по утверждению самих американских стратегов, был таки Тегеран...
new_duch 13 января 2019 | 19:17
don_ballon: //США добились во всех этих войнах ровно того, чего хотели.//
А можно с этого места поподробней?
Помнится в Ирак входили для того, чтобы уничтожить хим. оружие. Ну как, добились своего? Уничтожили?
Про Ливию с Югославией ещё добавьте. Туда демократию хотели внести. Ну как, донесли?
putn_pnh 13 января 2019 | 19:22
Плох был бы тот Пентагон. И план удара по Венесуэле есть и по КНДР...
ematveev 13 января 2019 | 19:31
Новость про российский пистолет VS. новости про планы удара по Ираку:
===
tetriz
13 января 2019 | 15:13
Фюрер обожает оружие. Старается привить это чувство нации.
===
alena01
13 января 2019 | 15:19
Очередной распил...
===
inspector15
13 января 2019 | 15:38
выпуск новых видов оружия для тебя положительная новость?
===
vtodorol
13 января 2019 | 15:39
Это про новый пистолет для убийства -хорошая новость?! ...Путиноиды свихнулись непоправимо.
===
cromwel
13 января 2019 | 15:11
Господи, какое же счастье! Теперь нам будет чем застрелиться! Вот это я понимаю подарок всем россиянам к Новому году от нашего солнцеликого. Я просто в экстазе.
===
Как-то так.