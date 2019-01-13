Польша намерена создать искусственный остров в Калининградском заливе
Его площадь составит более 180 гектаров, а для строительства будет использован грунт, извлеченный при прокладке судоходного канала через Балтийскую косу. Об этом сообщает польское интернет-издание Onet со ссылкой на тендерную документацию правительственных структур.
Комментарии46
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
parasuk_ 13 января 2019 | 18:35
Всего 180 га? Вон протоукры как-то поплевали на лапы и целое черное море выкопали
gonduras_in_colima 13 января 2019 | 18:43
parasuk_: А путирасты захламляют это море несвежими трупами всяких поющих пропагандонов и дохторлизов.
parasuk_ 13 января 2019 | 18:46
gonduras_in_colima: и не дают там плавать потомкам протоукров, в очередной раз оставив порашкину орду без половины флота :)
gonduras_in_colima 13 января 2019 | 18:58
parasuk_: Ещё раз, удило - орда это ваше.
Не надо свой родной геморрой на чужие здоровые задницы вешать.
Наслаждайтесь им сами и не лезьте с ним ко всем соседям, удоды ватные.
Что до украинского баши - учи историю, недoyмок.
У украинцев никогда не было своих царей, даже гетманы избирались.
Таких явлений, как 30 лет правления Сралина, 19 Хутина или 18 Брежнева, украинцам и не снилось, разве что вы, совкорашисты, тащите к нам своё дерьмо.
И да, пара сук, я не думал, что трупы ваших поющих пропагандонов такие большие, что дорогу флоту перекрывают.
Уже дошло или ещё добавить, недoyмок лаптеногий?
parasuk_ 13 января 2019 | 19:04
gonduras_in_colima: своих у вас не было. В разное время вами владели хазарские каганы, русские князья, татраские ханы, польские паны, московские цари и т.д. От татарских ханов вам достался майдан, вороватая натура и тюркская манера записи имени автора вашей первой "конституции" :)
kottigr1 13 января 2019 | 19:13
parasuk_: Так вроде Киевские Князья владели русскими, а не наоборот. Ах, нет.. Ещё татаро-монголы более 400-лет заставляли русских дань им платить.
new_duch 13 января 2019 | 19:28
kottigr1: Так киевские князья сами были русские, т.е., владели сами собой. ;)
gonduras_in_colima 13 января 2019 | 19:28
parasuk_: Да у тебя, ватоцефал, кукушка совсем съехала.
Слово "майдан" есть во всех толковых словарях русскага языга, начиная ещё с Даля.
А ты и не знал, убогий?
Ну, а количество татарских и тюркских слов у вас многократно больше, нежели у нас.
Вот примеры, когда ваше тюркское в украинском уже таковым не является:
арбуз - кавун
чердак - горище
караул - варта
деньги - гроші
очаг - вогнище
алмаз - діамант
казна - скарбниця
кирпич - цегла
И так далее.
А всё потому, что ваше иго продолжалось до самого конца 17-го века, вот и нахватались.
Повторяю ещё раз, мокша подзаборная: нефиг свой родной гемор на чужие здоровые задницы вешать.
vitaly_mf23 13 января 2019 | 19:33
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
kottigr1 13 января 2019 | 18:44
parasuk_: Не.. Море выкопали древние русичи на строительство Египетских пирамид.
tvitov66 13 января 2019 | 18:58
kottigr1: Ваще-то исконное название Frisches Haff - Свежий залив, а в Польше он называется Вислинским
ugiazov 13 января 2019 | 18:45
parasuk_: Ну надо же! Такой умный комментарий!
parasuk_ 13 января 2019 | 18:54
ugiazov: После внимательного прочтения украинских учебников истории и не таким умным станете
ugiazov 13 января 2019 | 18:56
parasuk_: Сколько же таких учебников надо прочесть, чтобы стать таким сверхумным!
parasuk_ 13 января 2019 | 19:06
ugiazov: Вы начните, главное, а там уж как пойдет
gonduras_in_colima 13 января 2019 | 19:02
parasuk_: Портянка гунявая, тебя здесь троллят нипадеццки, а ты хвост распустил, как петух в курятнике.
Смотри, ещё загонят под него чёнить хардкорное.
lisitsa1962 13 января 2019 | 19:19
parasuk_: Простите, а в каком конкретно школьном учебнике по истории Украины вы вычитали тот бред который несете? Моя младшая 4 года назад окончила школу, ничего подобного они не учили. дайте ссылку на учебник
watson_ 13 января 2019 | 18:45
Да, у поляков планы глобальней чем у украинцев, те нафантазировали только на ров со стеной, но бюджет распилили и не построили, у поляков похоже бюджет побогаче? ))
punk_not_dead 13 января 2019 | 18:55
watson_: Да, у поляков планы глобальней чем у украинцев
-------------------
а как там в России? никак?
vilingrad 13 января 2019 | 19:01
watson_: punk_not_dead: Россия будет спонсировать Трампа для строительства мексиканской стены. А потом рыжий жулик в третий раз объявит себя банкротом и пожилая Вова так и останется у разбитого «Кузнецова»
watson_ 13 января 2019 | 19:03
vilingrad: Гениальная фантазия, хотя часом не бред? Или Вам Трамп с Путиным по секрету слили эту информацию? Я Вам верю! ))
wojskowy Марек Качоровски 13 января 2019 | 19:05
watson_: Посмотрите на карту, там канал будет всего несколько десятков км. Судя по тому, что рост ВВП Польши за последние годы стабильно 5,5%, с деньгами всё в порядке. Тем более, что во первых сократится на много морской путь для польских судов, во вторых не надо платить за проход через территориальные воды России и в третьих подвергать свои суда досмотру, а это всё время и деньги. Обыкновенный зкономический проект.
watson_ 13 января 2019 | 19:08
wojskowy: Да стройте , кто против?
new_duch 13 января 2019 | 19:35
wojskowy: //Судя по тому, что рост ВВП Польши за последние годы стабильно 5,5%, с деньгами всё в порядке.//
Марек, Польша за последнее время получала от ЕС около 11 миллиардов евро. США кой-чо подкидывала. Сейчас ручеёк иссяк. А что будет в дальнейшем? Где будете брать деньги на рост? На дне выкопанного канала? ;)
new_duch 13 января 2019 | 19:24
watson_: //...у поляков похоже бюджет побогаче? ))//
Привет, Саш! Давно не виделись. ;)
Я бывший Дачник, если что. ;)))
Я сёдни решил провентилировать этот вопрос с островом.
Оказывается это всё шляхские понты. Денег нет и на ближайшие пять лет не предвидится. А потом будет ещё хуже.
Так что, как говорят эксперты, это всё чисто политические игрища во благо Старшего Брата.
Не более.
А Эхо об это трындит... ну на то оно и Эхо, чтобы греть подобными новостями своих хомячков. ;))
idruker 13 января 2019 | 18:54
parasuk_: ты все еще веришь в эту фальшивку, балбес? Ее выдумали твои коллеги по соседнему отделу, а тебе забыли сообщить.
parasuk_ 13 января 2019 | 18:57
idruker: это написано в учебнике истории мыколы галичанца. Рекомендовано для изучения в вузах
https://amarok-man.livejournal.com/618237.html
idruker 13 января 2019 | 19:09
parasuk_: Проверь какая реальная личность скрывается под псевдонимом "Микола Галичанець". Ручаюсь - найдешь какого нибудь близкого знакомого.
parasuk_ 13 января 2019 | 19:15
idruker: Давайте вы сами будете искать подтверждение своей теории :)
Микола Галичанець, народився у 1926 р. на Івано-Франківщині. Учасник бойових дій у складі УПА. Навчався в Коломийській гімназії, закінчив Чернівецький університет.Працював на освітянській ниві.
(Видавництво «Мандрівець», м. Тернопіль)
idruker 13 января 2019 | 19:21
parasuk_: Теории? Мне раскапывать истинные имена городских сумасшедших? Да их как собак нерезеных, и среди них Фоменко с Мухиным и Прохановым. А вот то что ТЫ веришь или делаешь вид что веришь в эту ахинею - это весьма ярко характеризует именно тебя: ты либо доверчивый идиот, либо имеешь весьма серое чувство юмора, коли ставишь один и тот же заезженный анекдот как испорченную пластинку.
lisitsa1962 13 января 2019 | 19:23
parasuk_: Юноша, но это не учебник. И даже не пособие. Это просто книга, подобие домыслов вашего Фоменко с его древнерусскими князьями Ромулом и Ремом :). Это в школе не учат
Вот сайт электронных версий всех украинских учебников. Найдёте подтверждение своим словам?
https://uchebniki-online.net/5klass/ukr_istorija5/
vilingrad 13 января 2019 | 18:58
parasuk_: Неплохой кукиш вдове Путина...ой, соломенной вдове, конечно:)
m_doc 13 января 2019 | 19:06
parasuk_: Прям не остров, а целый островище. Из космоса под микроскопом будут высматривать:)
testmeter 13 января 2019 | 19:07
parasuk_: А Россия превращает Крым в бесплодный искусственный солончак, заваленный скрепным дерьмом
kottigr1 13 января 2019 | 18:37
Польша может создать в своих территориальных водах что захочет.. Вон РФ тоже строила свой полуостров Тузла, в итоге превратив украинский полуостров Крым в российский остров невезения.
igorkot____1 13 января 2019 | 18:41
В Польше такого залива как Калининградский нет. Есть Вислинский залив.
kreamssdick 13 января 2019 | 18:41
В других СМИ пишут, что польский остров имеет оборонное назначение
pedro_juares 13 января 2019 | 18:43
ценная мысль. предлагаю насыпать курган для Путена из земли извлеченной при прокладке Северного Потока-2. чем скорее - тем лучше. с Путеном внутри, разумеется.
kokapu 13 января 2019 | 18:43
Правильно сделали. Самое рациональное использование грунта. Кстати, общался со многими поляками. Очень хорошие ребята, но имперско-мессианский комплекс у них примерно такой же, как у россиян.
ugiazov 13 января 2019 | 18:43
Не размоет?
unprejudiced 13 января 2019 | 18:50
Лет 10 назад читал польские СМИ и там они радостно писали что у них нашли залежи сланцевого газа и скоро они завалят им весь мир. Ну и где этот газ?
idruker 13 января 2019 | 18:56
unprejudiced: Обратись к польским СМИ с запросом. Они написали - им и отвечать. А сюда то ты чего приперся? Мы то откуда знаем?
wojskowy Марек Качоровски 13 января 2019 | 19:10
unprejudiced: Польша заключила с США Договор на 25 лет на покупку СПГ, газ получается дешевле чем из России, в 2022 году заработает газапровод из Норвегии в Польшу. Учитывая, что плотность населения Польши значительно выше, чем в России, то экология здесь стоит на одном из первых мест. Поэтому разработку сланцевого газа решили не производить. О том, что Польша обещала завалить этим газом весь мир, то пусть эта ложь останется на вашей совести.
unprejudiced 13 января 2019 | 19:22
wojskowy: почитайте польские сми тех лет. И всё увидите
don_ballon 13 января 2019 | 18:53
А мужики-то (паньство) и не знали, что залив Калиниградский...
На самом деле, хорошая затея для контрабандистов. Завалят Европу российским "Кэмэлом".
stebinmaku 13 января 2019 | 18:54
А судоходный канал - это всего лишь побочный продукт при создании этого острова..