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18:30, 13 января 2019

Белорусская оппозиция призвала ограничить в стране трансляцию российских телеканалов

В заявлении партии «Белорусский народный фронт» говорится, что пока значительная часть жителей страны смотреть российские телеканалы и живет в российском языковом пространстве, всегда будет опасность того, что в республику войдут русские танки – защищать русскоязычных.

В последние время отношения Москвы и Минска серьезно обострились. На днях президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал разговоры о возможном объединении с Россией глупыми.

Комментарии

52

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vitaly_mf23 13 января 2019 | 18:32


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kotbajune 13 января 2019 | 18:32

С контроля над языком и информацией начинал и Сталин с Лениным, и Гитлер

kreamssdick 13 января 2019 | 18:39

kotbajune: Путин первое что сделал, придя к власти, уничтожил НТВ и другие независимые СМИ

m_doc 13 января 2019 | 18:40

kreamssdick: Гусинское независимое? Ну ты сказанул:))

kreamssdick 13 января 2019 | 18:44

m_doc: ну для тебя-то, коза дурная, Кисилев с Соловьевым светоч свободы))))

m_doc 13 января 2019 | 18:46

kreamssdick: Ясновидение осваиваешь? Брось ты эт дело. Нету у тебя к нему таланта:) Попробуй-кась гадание на кофейной гуще, опосля доложишь об успехах.

vilingrad 13 января 2019 | 18:47

m_doc: Батька дурак. Путинское говно тв надо было отрубать в 2000м. Молдаване все дебатируют, надо ли совкам в Кишиневе смотреть Кисилева- вот и возня вокруг русского языка. Как хохлы отрубили эту канализационную труб- сразу стало легче в стране дышать. Это сейчас жители Донбасса понимают, как их одели под сладкие речи. Скоро и крымчане доедут...

kottigr1 13 января 2019 | 18:49

m_doc: Кстати именно жители Беларуси первые придумали слово "москаль" - обозначающее имперских холуёв Царской России..

В 1794 году Якуб Ясинский, когда в Российской Империей народы Белоруссии и Польши под предводительством Тадеуша Костюшко подняли мятеж, обратился с прочувствованной речью к белорусским землякам,где прочитал пламенное стихотворение призывающее к борьбе за свободу:
"Пойдзем жыва да Касцюшкі,
Рубаць будзем маскалюшкі!"

iakushev_ilia 13 января 2019 | 18:56

kottigr1: иди скакать в Киев

kottigr1 13 января 2019 | 19:18

iakushev_ilia: Ты уже подпрыгиваешь вместе с Путиным ?
"А ведь мы так прыгнуть можем, что мало не покажется!" (В.В.Путин)

m_doc 13 января 2019 | 18:59

kottigr1: Сам-то из чьих холуёв будешь?

kottigr1 13 января 2019 | 19:20

m_doc: Сам-себе хозяин.. Не из холуев, как Вы..

skif_05 13 января 2019 | 19:36

kottigr1:
Хороша белорусская оппозиция из менее чем 2000 членов. В России оппозиция, хотя-бы 10 миллионов маргиналов насчитывает.

putn_pnh 13 января 2019 | 19:11

m_doc: при Гусинском по ТВ "мочили" всех: от президента до мэра лужков. Сейчас славят Пу.

(комментарий скрыт)

ura_123 13 января 2019 | 18:41

kotbajune: Всё ты правильно говоришь,почти всё. Недоговариваешь только про киселёвых-соловьевых-скарабеевых с их ”враги окружают” и во всём виноваты хохлы,пендосы и либерасты.

moderator_pablo 13 января 2019 | 19:13

ura_123:

как там продукты в европах , дешевеют , какой у тебя ютуб канал , с твоим вояжом по европам ?

igor919191 13 января 2019 | 18:50

kotbajune: Какой контроль над языком? Сталин да еще с Лениным. Если информационный, то да. А по языкам республик почитайте что они в 23году на съезде 6 вопросом повестки: Национальные моменты в партийном и государственном строительстве. Почитайте.

kotbajune 13 января 2019 | 19:11

igor919191: " Какой контроль над языком?"

то, что называли "новоязом" и принципом "партийности в литературе"

igor919191 13 января 2019 | 19:25

kotbajune: Новояз это я так понимаю "вымышленный язык." И как это относиться к большевикам в краце если можно, очень интересно?

ai65_qi60 13 января 2019 | 19:10

kotbajune: Странное заявление. Путин с первого дня своего правления запретил независимые ТВ, взяв под контроль всё СМИ. На сегодня нет ни одной передачи в прямом эфире.

ykra_dupa 13 января 2019 | 18:36

Ну это норма , БНФ подпиндосники ,вот и отрабатывают печеньки !)))

statedepartment 13 января 2019 | 18:41

ykra_dupa: Да, это норма...
Уже привыкли к тому, что ты постишь тут всякую херню.

vilingrad 13 января 2019 | 18:49

ykra_dupa: А вот и попугайчик волнистый нечто нежно пропищал. У тебя мозгов, как у канарейки- только нормальных людей перебивать:)

polikarpich 13 января 2019 | 18:44

ykra_dupa: А надо быть "слопатыедом", как ты? А, Дупа?

testmeter 13 января 2019 | 19:04

ykra_dupa: Россияне добились грандиозных успеховЪ.
Поссориться ещё и с Беларусью - это надо уметь!

pna 13 января 2019 | 19:13

testmeter: А присем здесь вообще российское телевидение? В Белоруссии своих каналов на русском языке несколько. Кстати, и на белорусском языке тоже несколько каналов.

testmeter 13 января 2019 | 19:17

pna: Российское "телевидение", если можно так назвать этот "кисель на соловьёвом помете" - это инструмент оболванивания быдломасса на рашистской идеологии "русского мира". Это мощное оружие - посильнее ядрёных гирзвуковых ракетЪ

alo0000 13 января 2019 | 19:30

ykra_dupa: у батьки есть оппозиция? Такая же как управляемая демократия?

ivanov356 13 января 2019 | 18:38

У нас всё сделано,чтобы другие не смотрели.Разве это можно смотреть.

m_doc 13 января 2019 | 18:43

ivanov356: Скока каналов в вашем тиливизире? Белорусское ТВ когда-нить видели?:))

ivanov356 13 января 2019 | 18:49

m_doc: Ещё о погоде на завтра спросите.

m_doc 13 января 2019 | 18:52

ivanov356: Не поняла.... сосчитать каналы не можете?:)))

pna 13 января 2019 | 19:10

m_doc: На Ростелекоме есть белорусский канал.

m_doc 13 января 2019 | 19:17

pna: И чаво? Мало ли где что есть... Дак скока у вас российских каналов, что вы их все так возненавидели?:)

poluputing 13 января 2019 | 19:28

m_doc: для того, чтобы от вас, мадам, возникла изжога, достаточно 3-х комментов. А чтобы начало тошнить от РейхсРаши - 3-х каналов. Нет, даже одной Скабеевой. Вы не сестрички часом?

(комментарий скрыт)

polsan 13 января 2019 | 18:43

На днях президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал разговоры о возможном объединении с Россией глупыми.

Батьке вообще это никак не нужно! Он же хочет править до самой смерти, видать, в своей стране!

"Я буду легитимным еще долго. Я еще не всё сделал, из-за этого власть потеряю не скоро" Лукашенко

dzanipolo 13 января 2019 | 18:43

А что такое «народный фронт» ?
Это филиал нашей пятой колонны ?

polikarpich 13 января 2019 | 18:50

dzanipolo: Тебе этого не понять. Ты не те книжки читал в детстве. А может, вообще не читал. Образование и воспитание получил в "телявизере".
Откуда у "вас" какая-то "пятая колонна"? Знаешь, откуда это выражение?

eduard53 13 января 2019 | 18:44

ИМХО, бел.оппозиционерам надо бы тревожиться не столь о российском языковом пространстве по форме, сколь о его нынешнем агрессивно-смердящем кагэбесии по сути ...

pravdatut 13 января 2019 | 18:47

Правильно, иначе кисель ТВ испортит население, сделает их дебилами.

vachek 13 января 2019 | 18:47

Да не ограничить трансляцию, а повесить замок на кремлевскую лапшу!

wlad5210 13 января 2019 | 18:51

Скабееву, Попов, Соловьев, Киселев и прочая нечисть российского ТВ должны сидеть в тюрьме за разжигание национальной вражды.

polikarpich 13 января 2019 | 18:54

wlad5210: Хорошо бы, только такие твари с погаными языками и с пониженной ответственностью приживаются при любой власти. Подует ветер перемен - и они преобразятся вместе с ним.

iakushev_ilia 13 января 2019 | 18:58

wlad5210: свой поганый язычок придержи

igor919191 13 января 2019 | 18:55

Лука с дуба рухнул. Если и там майдан устроят то Луке сбежать не дадут. Ему вспомнят тюрьмы, исчезновения оппозиционеров с концами. До Смоленска не добежит. Правильно Медведев вдул ему по самые помидоры.

chnch 13 января 2019 | 19:04

igor919191: Вот опять из вас патриотизьм попёр - "вдул по самые помидоры" ! Лечиться вам надобно! Как патриот,так прям уголовная лексика и педеростия прёт...

igor919191 13 января 2019 | 19:20

chnch: Шавка подзаборная, иди потарахти со своими кастрюлями, тебя хохлогибоны ждут иди.

cromwel 13 января 2019 | 19:11

Белорусская оппозиция это такие же шавки как и оппозиция в России. Подлизывают жопу пиндосам за их печеньки

poluputing 13 января 2019 | 19:24

cromwel: заладили" печеньки, печеньки". Недоедаете , рашкованцы? Приезжайте в Украину, накормим

(комментарий скрыт)

timwlad95 13 января 2019 | 19:30

Белорусская оппозиция призвала ограничить в стране трансляцию российских телеканалов
В заявлении партии «Белорусский народный фронт» говорится, что пока значительная часть жителей страны смотреть российские телеканалы и живет в российском языковом пространстве, всегда будет опасность того, что в республику войдут русские танки – защищать русскоязычных.
----------
А чё эта шваль оппозиционная по польски не разговаривают хотя были возможности быть частью Польши?!
А всё потому что передохли бы в рабстве у поляков.
И сейчас передохнут,так как нечего не изменилось на белом свете-горе побеждённым.

alo0000 13 января 2019 | 19:32

Лукашенко все намекает, что собаку у ворот надо кормить. А в случае чего он разыграет национальную карту.

mikr 13 января 2019 | 19:32

В Беларуси кроме российских каналов смотреть нечего. Более того, белорусские каналы ради хоть какой-нибудь минимальной смотрибельности сами мимикрируют "под Россию". Например канал НТВ в Беларуси процентов на 70 состоит из российского контента. Белорусского там только частично новости и реклама. То же самое касается всех остальных российских каналов на белорусском медийном пространстве.

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