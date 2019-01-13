Российские биатлонисты выиграли эстафету на этапе Кубка Мира по биатлону в немецком Оберхофе

Впервые за 13 лет обе эстафеты в рамках одного этапа выиграла наша команда.

Сегодня же впервые за семь лет эстафету выиграла и женская сборная. Главными героями у мужчин стали бежавшие на двух первых этапах Максим Цветков и Евгений Гараничев, которые не допустили ни одного промаха. При неважной стрельбе конкурентов это позволило сборной России оторваться от соперников больше, чем на минуту. Дмитрий Малышко, который использовал два дополнительных патрона, передал эстафету нашему лидеру Александру Логинову с преимуществом в минуту и 12 секунд. За команду Франции, которая преследовала россиян на последнем этапе бежал Мартен Фуркад, который назвал победы Логинова позором. Мартен как ни старался догнать Логинова не смог. Наш биатлонист финишировал с российским флагом, как и несколько ранее Екатериан Юрлова-Перхт. Она призналась, что это было ее мечтой.

Следующий, пятый этап Кубка Мира по биатлону пройдет здесь же, в Германии в Рупольдинге с 16 по 20 января.