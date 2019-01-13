Российские биатлонисты выиграли эстафету на этапе Кубка Мира по биатлону в немецком Оберхофе
Впервые за 13 лет обе эстафеты в рамках одного этапа выиграла наша команда.
Сегодня же впервые за семь лет эстафету выиграла и женская сборная. Главными героями у мужчин стали бежавшие на двух первых этапах Максим Цветков и Евгений Гараничев, которые не допустили ни одного промаха. При неважной стрельбе конкурентов это позволило сборной России оторваться от соперников больше, чем на минуту. Дмитрий Малышко, который использовал два дополнительных патрона, передал эстафету нашему лидеру Александру Логинову с преимуществом в минуту и 12 секунд. За команду Франции, которая преследовала россиян на последнем этапе бежал Мартен Фуркад, который назвал победы Логинова позором. Мартен как ни старался догнать Логинова не смог. Наш биатлонист финишировал с российским флагом, как и несколько ранее Екатериан Юрлова-Перхт. Она призналась, что это было ее мечтой.
Следующий, пятый этап Кубка Мира по биатлону пройдет здесь же, в Германии в Рупольдинге с 16 по 20 января.
Комментарии8
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za_stalina 13 января 2019 | 18:13
Урррррраааааааа! Сегодня отмечаем! И старый новый год как раз! Танцуют все!
vitaly_mf23 13 января 2019 | 18:17
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
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proletarian74 13 января 2019 | 18:14
Внимание, допинг!!!! Ружья российской сборной были заговорены, а лыжи намолены!!! И уж конечно ни один спортсмен в Старый Новый Год не бежал трезвым.
elenalipa 13 января 2019 | 18:14
Ураааааа!!!!!! Классно. Молодцы все.
haldey 13 января 2019 | 18:15
Ну что ж, всех с наступающим Новым годом))) Так нас поздравили наши спортсмены, низкий поклон им)))
plidurok Андрей Филимонов 13 января 2019 | 18:19
Молодцы! И смогли обойтись без кандидата в ГосДуру!
unprejudiced 13 января 2019 | 18:23
насколько я понял укропскую сборную сняли с соревнований потому что наши их на круг обогнали. Бу га га, да это же просто позор вселенского масштаба!
kokapu 13 января 2019 | 18:38
Радует. Кстати, приятно и то, что все комментаторы (из обоих лагерей), кроме unprejudiced, абсолютно к месту пнувшего украинцев, обошлись без политики.