Президент США, как утверждает газета «Вашингтон пост», утаивал детали встреч с Владимиром Путиным
Президент США Дональд Трамп предпринимал экстраориданрые меры, чтобы скрыть детали своих переговоров с президентом России Владимиром Путиным. По крайней мере один раз, выяснила газета Вашингтон Пост, Трамп забрал заметки у своего переводчика и проинструктировал лингвиста не обсуждать записи и транскрипты с чиновниками Администрации США.
Это произошло после встречи с Путиным в Гамбурге в 2017 году, на которой также присутствовал тогдашний Госсекретарь Рекс Тиллерсон. О действиях Трампа сотрудники Белого Дома узнали, когда советник и высокопоставленный чиновник Госдепа запросили у переводчика Трампа более подробные данные, так как Тиллерсон представил им неполную информацию.
Ограничения, наложенные Трампом на переводчика, являлись частью более широкого паттерна президента США по утаиванию от общественности своих коммуникаций с Путиным и предотвращению даже высокопоставленных сотрудников своей администрации от того, чтобы они узнали, что Трамп сказал лидеру враждебного США государства.
В результате, не осталось официальных детальных записей, даже в секретных файлах, о встречах Трампа с Путиным один-на-один, а всего их было пять за последние два года. И это является крайне необычным для любой администрации, не говоря уже о той, которую расследует специальный прокурор за возможный сговор с Россией.
На днях газета Нью-Йорк таймс сообщила, что ФБР в 2017 году стало проводить два секретных расследования в отношении Дональда Трампа. Речь идет о его возможной работе на Кремль и о действиях на посту президента, которые могут угрожать национальной безопасности. О результате расследований пока неизвестно.
Комментарии5
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m_doc 13 января 2019 | 18:14
У амеров эта опупея закончится когда-нить - нет? Нашли себе полезное занятие...
alehan22748 13 января 2019 | 18:31
m_doc: именно это и должна делать пресса в любой нормальной стране, а не подмахивать своему плешьфюреру как это делают в странах 3-го мира.
nikolashin2017 13 января 2019 | 18:17
чума на оба эти дома,
где подлость с завистью знакома...
vitaly_mf23 13 января 2019 | 18:18
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
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commeilfaut 13 января 2019 | 18:33
Так не с Белоруссией надо объединяться, а с США.. Трамп наш президент уже сейчас.