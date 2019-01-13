Главе Росгвардии возвращен его иск к Алексею Навальному...

Как сообщается на сайте Люблинского суда Москвы, Виктор Золотов не устранил в установленные сроки недочеты в документах. Генерал подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к политику 11 декабря из-за расследования Фонда борьбы с коррупцией. Золотов потребовал признать распространенные ФБК сведения порочащими и не соответствующими действительности и взыскать с Алексея Навального один миллион рублей.

Адвокат Шота Горгадзе, который представлял интересы Виктора Золотова в рамках этого иска, отказался от комментариев и напомнил, что уже не является защитником главы Росгвардии.

Не удалось получить комментарии и от представителей Фонда борьбы с коррупцией.

Заочный диалог генерала Виктора Золотова и политика Алексея Навального длится уже несколько месяцев. За это время прозвучало не одно взаимное обвинение.

В конце августа на ютьюб-канале Алексея Навального вышел ролик, озаглавленный «Кто из них объедает Россию». На сегодня его посмотрели свыше трех миллионов раз. Фабула расследования касается того, как организованы закупки для Росгвардии. ФБК выяснил, что продовольствие для ведомства генерала Золотова приобретается через мясокомбинат «Дружба народов» по завышенным ценам.

Буквально через три недели Золотов обратился к Навальному тем же способом, на канале службы войск Нацгвардии. Генерал в фуражке с золотой кокардой и орденскими планками, обращался к Навальному на «вы», не стеснялся произносить его фамилию и всячески демонстрировал презрение. При этом по сути обвинений не отвечал ничего, а посмотреть ролик у оппозиционера еще две недели возможности не было – Навальный отбывал административный арест.

В конце своего искрометного монолога Золотов призвал к дуэли и «возвращению части замечательных традиции». После выхода из спецприемника Навальный принял вызов и позвал Золотова на прямые дебаты в эфире ТВ. Но генерал в «случайном» интервью сказал, что «звал на другое». Эта полемика продолжалась и дальше.

В декабре Золотов направили иск о защите чести и деловой репутации в Люблинский суд, попросил опровержений и потребовал взыскать с ФБК компенсацию в размере одного миллиона рублей. Силовик открещивался от обвинений и уверял, что овощи по ценам, указанным в ролике Навального – суррогат. Но уже в конце декабря суд оставил предписал внести правки в иск до 9 января. Но никаких новых документов в суд представлено после праздников так и не было.

Под занавес прошлого года стало известно, что упомянутый в расследовании ФБК мясокомбинат «Дружба народов» останется единым поставщиком для Росгвардии и в 2019-м.