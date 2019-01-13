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18:04, 13 января 2019

Главе Росгвардии возвращен его иск к Алексею Навальному

Как сообщается на сайте Люблинского суда Москвы, Виктор Золотов не устранил в установленные сроки недочеты в документах. Генерал подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к политику 11 декабря из-за расследования Фонда борьбы с коррупцией. Золотов потребовал признать распространенные ФБК сведения порочащими и не соответствующими действительности и взыскать с Алексея Навального один миллион рублей.

Адвокат Шота Горгадзе, который представлял интересы Виктора Золотова в рамках этого иска, отказался от комментариев и напомнил, что уже не является защитником главы Росгвардии.

Не удалось получить комментарии и от представителей Фонда борьбы с коррупцией.

Заочный диалог генерала Виктора Золотова и политика Алексея Навального длится уже несколько месяцев. За это время прозвучало не одно взаимное обвинение.

В конце августа на ютьюб-канале Алексея Навального вышел ролик, озаглавленный «Кто из них объедает Россию». На сегодня его посмотрели свыше трех миллионов раз. Фабула расследования касается того, как организованы закупки для Росгвардии. ФБК выяснил, что продовольствие для ведомства генерала Золотова приобретается через мясокомбинат «Дружба народов» по завышенным ценам.

Буквально через три недели Золотов обратился к Навальному тем же способом, на канале службы войск Нацгвардии. Генерал в фуражке с золотой кокардой и орденскими планками, обращался к Навальному на «вы», не стеснялся произносить его фамилию и всячески демонстрировал презрение. При этом по сути обвинений не отвечал ничего, а посмотреть ролик у оппозиционера еще две недели возможности не было – Навальный отбывал административный арест.

В конце своего искрометного монолога Золотов призвал к дуэли и «возвращению части замечательных традиции». После выхода из спецприемника Навальный принял вызов и позвал Золотова на прямые дебаты в эфире ТВ. Но генерал в «случайном» интервью сказал, что «звал на другое». Эта полемика продолжалась и дальше.

В декабре Золотов направили иск о защите чести и деловой репутации в Люблинский суд, попросил опровержений и потребовал взыскать с ФБК компенсацию в размере одного миллиона рублей. Силовик открещивался от обвинений и уверял, что овощи по ценам, указанным в ролике Навального – суррогат. Но уже в конце декабря суд оставил предписал внести правки в иск до 9 января. Но никаких новых документов в суд представлено после праздников так и не было.

Под занавес прошлого года стало известно, что упомянутый в расследовании ФБК мясокомбинат «Дружба народов» останется единым поставщиком для Росгвардии и в 2019-м.

Комментарии

36

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uhovostro 13 января 2019 | 18:09

Ну, теперь этот "енерал" сделает сочную отбивную из судьи...

pattrick3 13 января 2019 | 18:11

Главе Росгвардии возвращен его иск к Алексею Навальному...

Наверняка Алексей Навальный обломался - лишний раз засветить свои сиськи перед телекамерами возле суда, это хлеб для профессионального шоумена.

vlabumur 13 января 2019 | 18:18

pattrick3: это хлеб для профессионального шоумена.
++++++++++++++++++++++++++++
А енерал то у нас нигде не профессионал не в гвардии не в шоу бизнесе.
профессионал из него как из "говна пуля".

pattrick3 13 января 2019 | 18:28

vlabumur:

Да мне по херу Витя Золотов, главное чтобы Алексей Навальный и его сумасбродный кагал не захватили власть в стране, как это было в 1917 и 1991.

alex_sionist 13 января 2019 | 18:52

pattrick3: Ну сейчас то у власти не кагал а православные патриоты что же вы при них так хреново живете или мы из Тель-авива на вас наводим порчу ?

pe_li_kan 13 января 2019 | 18:53

pattrick3: То есть сейчас правит "сумасбродный кагал?"

dirizhabli 13 января 2019 | 19:25

Виктор Васильевич окончил Московский юридический институт МВД России, также получил образование в военной академии Генштаба. Однако, официальной информации о факультетах и времени учебы нет.

vitaly_mf23 13 января 2019 | 18:18


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.








repmvbx 13 января 2019 | 18:36

vitaly_mf23: vitaly_mf23: Модератор, хватит под ником vitaly_mf23 постить враньё...

rampa 13 января 2019 | 18:21

pattrick3: сиськи - это одна из скреп нашего государства. Даже самые высокие начальники не стесняются их демонстрировать на весь мир. )))))

pattrick3 13 января 2019 | 18:37

rampa:

А иностранцы стесняются? Они не стесняются каминг-аут делать, не то что голым торсом сниматься.

plidurok Андрей Филимонов 13 января 2019 | 18:30

pattrick3: А патрик-то, вовсе и не патрик, если поддерживает того, кто объедает РОСГВАРДИЮ!

pattrick3 13 января 2019 | 18:45

plidurok:

Я воров не поддерживаю, но и не могу плясать с жидами под одну дуду, которые используют "борьбу" с коррупцией для того, чтобы вывести народ на улицу, устроить майдан как на Украине, подчинить Россию воле США, а самим занять все кабинеты в Кремле и точно так же грабить россиян. Ты думаешь что "кацы-шацы-и-альбацы", за ради народа жопы рвут?

repmvbx 13 января 2019 | 18:34

pattrick3: Фууу. Опять патрик воздух испортил.

putin_itogy 13 января 2019 | 18:46

pattrick3: Золотов не соврал когда говорил что занимался бизнесом. Вот один пример. Питерский журналист по имени Максим Максимов хотел провести расследование про то, как Дерипаска вел борьбу за захват Архангельского целлюлозно-бумажного комбината.
Силовую часть операции по захвату завода обеспечивал Рома Цепов (криминальный авторитет) и генерал Золотов. Золотов — очень влиятельный человек, имеющий в Кремле кличку «Генералиссимус». Золотов не горел желанием прочитать о своих похождениях в газетах.

Вскоре журналист Максим Максимов бесследно исчез - говорят, люди Золотова задушили Максима, тело завернули в полиэтилен (заранее приготовленный) и вывезли куда-то за город. Несмотря на это дело было спущено на тормозах и потом закрыто генпрокурором Чайкой.

punk_not_dead 13 января 2019 | 18:22

uhovostro:
Главе Росгвардии возвращен его иск
------------------------
какая глава, такие и каратели - тупые, но сильно духовитые

sborisych 13 января 2019 | 18:14

Виктор Золотов не устранил в установленные сроки недочеты в документы.
===
Ну это- то хоть не он еписал?

tleuzh1978 13 января 2019 | 19:04

sborisych: ну что вы тут как маленькие? Не нужен генералу Золотову судебный процесс, который Навальный наверняка использует для собственного пиара в обоих случаях: и если выиграет, и если проиграет. Тем более, миллион в качестве компенсации морального вреда суды по делам о защите чести и достоинства не взыскивают - тысяч сто и для Навального, и для генерала - не те деньги, чтоб развозить федеральный скандал. Вот и спустили дело на тормозах - и генерал не проиграл, и Навальный не выиграл.

sborisych 13 января 2019 | 19:20

tleuzh1978:
Этот суд не Золотову не нужен. Он не нужен, вреден, и в какой-то степени даже опасен этой власти как таковой. Ну опасен наверное не впрямую, а как очередной акт потери реноме, и остатков лица,

unprejudiced 13 января 2019 | 18:15

вообще то возвращение иска не лишает права его повторной подачи, а срок исковой давности 3 года по этой категории дел. Поэтому отчего такая радость у либерды не понятно

pe_li_kan 13 января 2019 | 19:08

unprejudiced: Тем более непонятно, отчего такое недоумение по поводу радости у либерды. Видимо, не очень уверены в своей правоте...

alex949 13 января 2019 | 18:16

Кокое одухоотвореное литцо на фото. Кто это ?

curiosityandjustice 13 января 2019 | 18:28

alex949: вы сегодня только последним рейсом с Луны?

(комментарий скрыт)

repmvbx 13 января 2019 | 18:38

alex949: это будущий президент прекрасной России будущего.

uhovostro 13 января 2019 | 18:44

alex949: Зеркало...

sborisych 13 января 2019 | 18:20

Адвокат Шота Горгадзе, который представлял интересы Виктора Золотова в рамках этого иска, отказался от комментариев и напомнил, что уже не является защитником главы Росгвардии.
===
Но слава богу, хоть жив-здоров, и не вызван на дуэль..

piter_ug 13 января 2019 | 18:20

Суду поручено дать окорот болтливому енаралу.

igofill 13 января 2019 | 18:22

Батюшки, генерал жандармов то опять обосрался. Что же теперь будет то?

nikolashin2017 13 января 2019 | 18:25

заяву отослали взад
того,кто лижет дону зад...

yralez 13 января 2019 | 18:26

Как же, суд вернул.......поправили дурака из Кремля.

a_m_59 13 января 2019 | 18:31

Задрищал "гвардеец"...

galina_683 13 января 2019 | 18:32

-На что учится в Лондоне Ваш внук?
-На отлично !

kuchumka 13 января 2019 | 18:33

Золотов смахивает на рептилоида, да и Путин тоже.

(комментарий скрыт)

alex_sionist 13 января 2019 | 18:48

Он не может устранить, он не умеет писать и даже адвокаты бегут потому что этому дебилу ничего обьяснить нельзя.

serjo1977 13 января 2019 | 18:49

Большезвёздному идиоту уже обнамякивались, что б сидел - не рыпался. Если опять не поймёт, останется его только с вертолётом уронить, как Лебедя...

ilja13 13 января 2019 | 18:57

Что называется - есть юристы, а есть военные юристы. Я про иск. Умора просто. Наличие первичных половых признаков и больше ничего. ))))))

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