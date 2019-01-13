В аэропорту Шереметьево задержали мужчину, который проник на самолет в Брюссель, минуя все кордоны
По некоторым данным, неизвестный оказался гражданином Украины с провалами в памяти.
Мужчине удалось выбежать на летное поле, не проходя рамку досмотра, и затем добраться до лайнера, который должен был лететь рейсом Москва – Брюссель. Непосредственно в самолет он смог попасть по техническому трапу. По данным интернет-издания «Фонтанка», в лайнере неизвестный смог пробыть около минуты, после чего его задержал сотрудник пограничной службы. Источник издания рассказал, что нарушитель, будучи гражданином Украины, находился в России легально. При этом он добавил, что он не только не собирался улетать в Брюссель, но и не смог объяснить свой поступок. Позднее, по словам собеседника, сотрудники ФСБ обратили внимание на отсутствие здравого смысла в ответах неизвестного, а дежурный врач и специалисты уже поставили диагноз, который говорит о провалах в памяти. В результате мужчина был задержан на 48 часов, при этом ему грозит не незаконное пересечение границы, а штраф в 500 рублей. Кроме того, его могут выдворить из страны.
В ноябре в Шереметьево погиб гражданин Армении, который выбежал на летное поле и попал под шасси самолета.
Первый заместитель председателя комитета по безопасности и противодействия коррупции Эрнест Валеев сказал «Эху Москвы», что здесь, очевидно, нарушение законов о безопасности на транспорте.
В аэропорту Шереметьево эвакуировали пассажирский самолет, из-за которого временно закрыли одну из двух полос. Теперь Шереметьево функционирует в обычном режиме, сообщили в пресс-службе. Были задержаны около тридцати рейсов. Причиной стало то, что самолет чешской авиакомпании Smartwings выкатился за пределы полосы при взлете, сообщила глава дирекции общественных связей Шереметьево Анна Захаренкова.
На борту самолета, который должен был вылететь в Прагу было 47 человек. Никто не пострадал. Причины инцидента выясняются.
Комментарии35
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skuller 13 января 2019 | 18:05
Не все ли равно чьим гражданством обладал нарушитель? Украинец он с потерей памяти или белорус с ВИЧем.
Суть в том, что система безопасности лажанулась по полной.
pattrick3 13 января 2019 | 18:07
По некоторым данным, неизвестный оказался гражданином Украины с провалами в памяти....
Провалы в памяти - это генетическая болезнь украинской национальности.
ivanov356 13 января 2019 | 18:16
pattrick3: Вы пацифист, затрагиваете большую тему, и причём тут украинцы.
vitaly_mf23 13 января 2019 | 18:19
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vikwlad 13 января 2019 | 18:23
А был ли, вообще-то, мальчик? Можно ли верить информации, если она идёт из государственных органов, которым давно уже нет доверия.
watson_ 13 января 2019 | 18:17
pattrick3: Похоже тот хлопец действительно болен, или беден, ведь в Брюссель он мог уехать и из Украйны. ))
b522 13 января 2019 | 19:20
pattrick3: Видать крепко приложились украинцы к вашей головке...Ну ничего, пройдет, полежите в психушке, и вас вылечат.
m_doc 13 января 2019 | 18:16
skuller: Никогда такого не было и вот опять (с) Недавно чел аж по взлётной полосе гулял себе на беду.
watson_ 13 января 2019 | 18:23
m_doc: Службы безопасности в московских аэропортах дрянь, сам вылетал из Домодедова , когда там террорист устроил теракт, я ожидая вылета как раз прошёлся по залу прилётов, фишка в том , что на входе стояли и полицейские и спецы из службы безопасности, но просто стояли, у меня "запищал" чемодан, я хотел его снова на ленту, но мне сказали проходите , не задерживайте, я тогда подумал, какой не навязчивый сервис, и точно.
ivanov356 13 января 2019 | 18:27
watson_: Анекдот, гебист "ватсон" гулял по аэропорту. Предскажите дальнейшие изменения.
watson_ 13 января 2019 | 18:32
ivanov356: У Вас в Жмеринке все такие фантазёры? Я приехал рано, вот и ходил по аэропорту убивал время до вылета, дак чего не так, чего Вас так замкнуло??
ivanov356 13 января 2019 | 18:35
watson_:Не оправдывайтесь, Вы только винтик в большой трагедии.
watson_ 13 января 2019 | 18:48
ivanov356: Не теряйте надежды, может какой дохтур сможет помочь , я за Вас переживаю.
skuller 13 января 2019 | 18:24
m_doc: В том случае я могу еще понять, все летали и в аэропортах не редко ходили до автобуса, бери да беги. Там то пофиг, собьют его , да и хрен с ним. А злесь реально можно протащит взрывчатку.
cavendish1 13 января 2019 | 18:44
skuller: Да фигня вся эта безопастность. Ну нельзя будет в аэропорт пронести взрывчатку-будут взрывать в торговых центрах,там обезопасят-будут взрывать в автобусах.там нельзя-взорвут на пляже.
Нужно устранять причину.
skuller 13 января 2019 | 18:48
cavendish1: Еще ни одной стране мира не удалось победить терроризм.
Просто после того, как в том же Шереметьево, чтобы пройти в " чистую зону" нужно чуть ли не анальный досмотр пройти как-то будет обидно, если какой-то " алах акбар" тупо пройдет в соседнюю дверь и сядет с тобой в самолет.
minerr 13 января 2019 | 18:19
skuller: Как раз то система безопасности сработала нормально - " в лайнере неизвестный смог пробыть около минуты, после чего его задержал сотрудник пограничной службы."
А вот пример когда система безопасности действительно ложанулась по полной - "11 сентября 2011-го четыре группы террористов общим количеством 19 человек захватили четыре рейсовых пассажирских авиалайнера.
watson_ 13 января 2019 | 18:26
minerr: Это точно, тогда амеры установили абсолютный рекорд некомпетентности или чего похуже.
kreamssdick 13 января 2019 | 18:07
Это любой может придти и бомбу принести
pulalala 13 января 2019 | 18:09
Довели своими скрепами человека на чужбине ДО БЕСПАМЯТСТВА!
А гражданство "вспомнил" небось при пытках?
ykra_dupa 13 января 2019 | 18:16
pulalala: Нормальный человек такое " гражданство " даже пот пытками на себя не возьмет ! Это же пятно на сотни поколений вперед ! Он или дурак или и вправду хохол , хотя в принципе это одно и то же !)))
poluputing 13 января 2019 | 18:40
ykra_dupa: pattrick3: и это говорят люди у которых детишки по дерьму на санках елозят, а старушкам не ту ногу режут?
rules24 13 января 2019 | 18:11
Долгое ношение кастрюли не голове дает непредсказуемые изменения психики.
https://cdn.fishki.net/upload/post/2016/11/12/2134523/majdauny-13.jpg
poluputing 13 января 2019 | 18:43
rules24: изменение психики - это когда в мирной Керчи детей расстреливают и перепившая старушка замерзает в морге , когда мальчики распятые мерещатся и ядерным фаллосом постоянно трясут
pravdatut 13 января 2019 | 18:17
Это кисель ТВ ему нарушил память и видимо, потом окажется, что он россиянин !
secondvenmud 13 января 2019 | 18:20
"удалось выбежать на летное поле, не проходя рамку досмотра, и затем добраться до лайнера"
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То есть удалось добраться до лайнера незамеченным службой безопасности аэропорта. Полный 3,14 .... ! Евгения Марковна отдыхает.
pravdatut 13 января 2019 | 18:22
Наибольшее число психических заболеваний регистрировали в Центральном федеральном округе (более 148 тысяч человек). Среди отдельных регионов лидирует Москва (почти 32 тысячи человек). Однако по соотношению числа психически нездоровых людей к численности населения региона первое место занимает Алтайский край, где на 100 тысяч населения приходится 1207,2 нездоровых человека. В столице этот показатель составляет 256,8 человека.
skuller 13 января 2019 | 18:26
pravdatut: Как раз процент либерастов, судя по колличеству людей на митингах оппрзиции.
echo_shar 13 января 2019 | 18:27
Петро от суда бегает...
midnightblues 13 января 2019 | 18:28
В руках он нес несколько шапок из каракуля
pravdatut 13 января 2019 | 18:32
«4 миллиона человек — это те, кто обратился. А на самом деле, по некоторым данным, в том числе зарубежным, у нас около 14 миллионов психически больных, это включая и легкие психические, и наркологические расстройства», — заявил руководитель отдела эпидемиологических и организационных проблем психиатрии Центра имени Сербского Борис Казаковцев.
pravdatut 13 января 2019 | 18:40
Минздрав и Исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского провели исследование уровня психического здоровья жителей России. Его результаты опубликовал Life. Как оказалось, меньше всего психически больных россиян живут в Чечне, больше всего — на Алтае.
forward 13 января 2019 | 18:47
pravdatut: Чечня вообще самый здоровый регион. Говорят, что там даже ни одного гомика нет. Даже говорят, что в принципе гомиков быть не может!
forward 13 января 2019 | 18:43
Так комиссию надо было не в Каир посылать, а в Шереметьево. Мы все других учим безопасности, а сами...
b522 13 января 2019 | 19:16
Провалы в памяти у руководства...