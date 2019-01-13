В аэропорту Шереметьево задержали мужчину, который проник на самолет в Брюссель, минуя все кордоны

По некоторым данным, неизвестный оказался гражданином Украины с провалами в памяти.

Мужчине удалось выбежать на летное поле, не проходя рамку досмотра, и затем добраться до лайнера, который должен был лететь рейсом Москва – Брюссель. Непосредственно в самолет он смог попасть по техническому трапу. По данным интернет-издания «Фонтанка», в лайнере неизвестный смог пробыть около минуты, после чего его задержал сотрудник пограничной службы. Источник издания рассказал, что нарушитель, будучи гражданином Украины, находился в России легально. При этом он добавил, что он не только не собирался улетать в Брюссель, но и не смог объяснить свой поступок. Позднее, по словам собеседника, сотрудники ФСБ обратили внимание на отсутствие здравого смысла в ответах неизвестного, а дежурный врач и специалисты уже поставили диагноз, который говорит о провалах в памяти. В результате мужчина был задержан на 48 часов, при этом ему грозит не незаконное пересечение границы, а штраф в 500 рублей. Кроме того, его могут выдворить из страны.

В ноябре в Шереметьево погиб гражданин Армении, который выбежал на летное поле и попал под шасси самолета.

Первый заместитель председателя комитета по безопасности и противодействия коррупции Эрнест Валеев сказал «Эху Москвы», что здесь, очевидно, нарушение законов о безопасности на транспорте.

В аэропорту Шереметьево эвакуировали пассажирский самолет, из-за которого временно закрыли одну из двух полос. Теперь Шереметьево функционирует в обычном режиме, сообщили в пресс-службе. Были задержаны около тридцати рейсов. Причиной стало то, что самолет чешской авиакомпании Smartwings выкатился за пределы полосы при взлете, сообщила глава дирекции общественных связей Шереметьево Анна Захаренкова.

На борту самолета, который должен был вылететь в Прагу было 47 человек. Никто не пострадал. Причины инцидента выясняются.