Российские биатлонистки впервые за семь лет выиграли золото в эстафете на этапе Кубка мира
В составе национальной команды соревновались Евгения Павлова Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт. Вторыми стали спортсменки из Германии, третьими – из Чехии.
Комментарии3
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unprejudiced 13 января 2019 | 17:46
Уже и мужскую эстафету по факту выиграли. Браво Путин! Аплодирую стоя!!
zapadnay 13 января 2019 | 18:01
unprejudiced:
Мужская команда тоже выиграла эстафету. Молодцы.
А при чем тут Путин? Он-то вообще здесь с какого бока?
freshener 13 января 2019 | 17:48
Сейчас семилетний запас пробирок заставят использовать.