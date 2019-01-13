Новое правительство Бразилии намерено в одностороннем порядке отменить визы для граждан США и Канады
Как сообщают местные СМИ, готовятся визиты президента страны Жаира Болсонару в США и Израиль. Ожидается, что в Вашингтоне он подпишет соглашения в сфере обороны, безопасности и технологий, а в Тель-Авиве – о сотрудничестве в научной сфере.
Комментарии9
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gregor 13 января 2019 | 17:38
Ну вот и ладненько .
Скоро Бразилия будет одна из развитых стран .
Потому ,как общается с адекватными правительствами ,а не с изгоями .
sasass 13 января 2019 | 17:40
Неужели Россия решила дестабилизировать всю Южную Америку - ей мало Северная Америка и Западная Европа ...
skuller 13 января 2019 | 17:43
sasass: Прочитал новость раза три, так и не увидел упоминания России.
captainobvious 13 января 2019 | 17:52
skuller: это потому, что у вас нет той методички, по которой этот гражданин шпарит...
nicolay_zubov_a 13 января 2019 | 17:54
skuller: Как в школьном сочинении: тема заявлена, но не раскрыта.
captainobvious 13 января 2019 | 17:50
принимая во внимание, в какую shithole превращаюися США, и в особенности Канада... можно понять новые власти Бразилии ))
polsan 13 января 2019 | 18:05
captainobvious: наверное из-за этого, ваши хозяева так любят покупать во в США недвижимость и хранить свои деньги в американских банках! ))
rules24 13 января 2019 | 18:02
"В Лейтоне, штат Юта девушка пыталась ехать с завязанными глазами, вылетела на встречную полосу и врезалась в другой автомобиль."
Куда таких дебилов пускать.
sborisych 13 января 2019 | 18:02
И из БРИКСа отползают?