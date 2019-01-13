Новое правительство Бразилии намерено в одностороннем порядке отменить визы для граждан США и Канады

Как сообщают местные СМИ, готовятся визиты президента страны Жаира Болсонару в США и Израиль. Ожидается, что в Вашингтоне он подпишет соглашения в сфере обороны, безопасности и технологий, а в Тель-Авиве – о сотрудничестве в научной сфере.