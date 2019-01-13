Люблинский суд Москвы вернул главе Росгвардии иск к Алексею Навальному

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Причиной стали выявленные ошибки.
ugiazov
13 января 2019 | 17:46
Но это же не простые ошибки, а генеральские.
Хотя, какой генерал, такие и ошибки.
vezdehod1
13 января 2019 | 18:02
Он академий не кончал, а питерская подворотня грамоте не научит.
pantv6666
13 января 2019 | 17:51
Ну рукожопый ведь. Спряжений не знаить. Во временах путается. Словарный запас - как у трехлетнего. Агу! Бабайка. Со связкорй слов уверен все норм. Твою Бога в душу семь раз по черепу попа в рОги мать. И адвокаты у него такие же.
alo0000
13 января 2019 | 17:51
Козел в подписи написан через А?
sborisych
13 января 2019 | 17:56
Буковки писать тяжело.. Ещё трудней формулировать мысли. Даже если их нет...
perche
13 января 2019 | 18:04
Зачем генералу грамота при таких блатных связях?!!!
greeg1
13 января 2019 | 18:05
По правилам чиновничьих игр и подковерной борьбы, очередное отклонение иска указывает на скорую отставку самого истца.
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Комментарии7
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ugiazov 13 января 2019 | 17:46
Но это же не простые ошибки, а генеральские.
Хотя, какой генерал, такие и ошибки.
vezdehod1 13 января 2019 | 18:02
Он академий не кончал, а питерская подворотня грамоте не научит.
pantv6666 13 января 2019 | 17:51
Ну рукожопый ведь. Спряжений не знаить. Во временах путается. Словарный запас - как у трехлетнего. Агу! Бабайка. Со связкорй слов уверен все норм. Твою Бога в душу семь раз по черепу попа в рОги мать. И адвокаты у него такие же.
alo0000 13 января 2019 | 17:51
Козел в подписи написан через А?
sborisych 13 января 2019 | 17:56
Буковки писать тяжело.. Ещё трудней формулировать мысли. Даже если их нет...
perche 13 января 2019 | 18:04
Зачем генералу грамота при таких блатных связях?!!!
greeg1 13 января 2019 | 18:05
По правилам чиновничьих игр и подковерной борьбы, очередное отклонение иска указывает на скорую отставку самого истца.