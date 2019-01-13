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17:31, 13 января 2019

Мужчина, который проник на самолет в аэропорту Шереметьево, минуя все кордоны, оказался гражданином Украины

Мужчина, который проник на самолет в аэропорту Шереметьево, минуя все кордоны, оказался гражданином Украины с провалами памяти. Об этом сообщает интерент-издание «Фонтанка» со ссылкой на источник. Предварительный диагноз ему поставил дежурный врач, затем его подтвердили вызванные профильные специалисты. Инцидент произошел накануне вечером, но о нем стало известно только сегодня. Мужчина без документов дошел до самолета и по техническому трапу попал на борт рейса «Аэрофлота» Москва-Брюссель. Сообщается, что ему грозит штраф в 500 рублей с выдворением за пределы России.

Комментарии

29

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unprejudiced 13 января 2019 | 17:34

я даже не сомневался то это укр был

pattrick3 13 января 2019 | 17:42

Мужчина, который проник на самолет в аэропорту Шереметьево, минуя все кордоны, оказался гражданином Украины...

А как узнали что украинец, отбивался от охраны аэропорта применяя приёмы боевого гопака?

watson_ 13 января 2019 | 17:45

pattrick3: Наверное нашли у него пачпорт с вилами, денег нет на билет , но пачпорт наверное был? ))

encopresis 13 января 2019 | 17:47

pattrick3: У него было удостоверение с твоей аватаркой - пропускали, как своего на всех кордонах без вопросов.

hastings 13 января 2019 | 17:59

pattrick3: шокал и гэкал.

aspid55 13 января 2019 | 17:45

unprejudiced: ПРравильно, только хорошо обученный диверсант может проникнуть на борт самолета незамеченнгым, а потом выдать себя за сумасшедшего.
это не провал памяти, это очереднолй провал российских спецс лужб.
И тут уж ничего не поделаещь.
Хохлды демонстрируют насколько их квалификация выше чем у россиянцев.

А израильтяне так вообще обнаглели.
Опять Сирию бомбили и на кремлинов прибор положили. В виде продолговатого предмета, ракеты то ись.

Нетаниягу: ЦАХАЛ атаковал в Сирии склады с иранским оружием
Премьер-министр Израиля, выступая на заседании правительства, подтвердил, что позавчера ЦАХАЛ атаковал в Сирии склады иранского оружия.
Около 11 утра Нетаниягу заявил, что эта атака была осуществлена 36 часов назад.

Глава правительства также отметил, что ЦАХАЛ сотни раз атаковал цели в Сирии

unprejudiced 13 января 2019 | 17:56

aspid55: бу га га, ссылаться на известного брехуна премьера Израиля )))) Да и про укра такой бред писать, самому то не стыдно?

captainobvious 13 января 2019 | 18:00

aspid55: только хорошо обученный диверсант может проникнуть на борт самолета незамеченнгым, а потом выдать себя за сумасшедшего

ну, допустим, чтобы выдать себя за украинца, особой подготовки не требуется )))

poluputing 13 января 2019 | 17:59

unprejudiced: watson_: pattrick3: один украинец даже с провалами в памяти стоит всей охранной службы столичного аэропорта.

Анатолий Дмитриев 13 января 2019 | 17:35

Провалы памяти от того, что его побили в России?

(комментарий скрыт)

unprejudiced 13 января 2019 | 17:37

В Сети появился видеоролик, снятый неким «ВСУшником», где он показывает опорный пункт в Авдеевке и жалуется на скотские условия существования.

«Херой» жалуется на быт, неработающие приборы ночного видения, командиров и близость противника — около 70 метров.

«Чтобы помыться, растапливаем снег. В свободные сутки рубим дрова, чтобы согреться», — рассказывает он. Тут нужно отметить, что дрова появляются не из воздуха — оккупантами вырубаются деревья по всей оккупированной части ДНР.

kreamssdick 13 января 2019 | 17:55

unprejudiced: распятые мальчики небось вокруг развешаны в трусиках?

kuchumka 13 января 2019 | 17:37

Бесноватые доскакали до наших аэропортов.

liquidsky__ 13 января 2019 | 17:37

оказался гражданином Украины с провалами памяти.
*************************************************************
Персонаж характеризующий всю страну.

watson_ 13 января 2019 | 17:55

liquidsky__: Интересно , этот с провалами в памяти на какой самолёт проник, вернее на какой рейс, в Киёв или в Лондон? Если в Киёв , то возможно провалы памяти, а если в Лондон , то скорей всего реализовывал свою мечту.

captainobvious 13 января 2019 | 18:03

watson_: в Кыiв прямых рейсов из Москвы, слава богу, давно уже нет, так что...

monik_7 13 января 2019 | 17:39

Плевать кто проник - укр или курд - воспрос к службе безопасности: как проник?

encopresis 13 января 2019 | 17:45

monik_7: Похоже, что САБ одни кроты ИГИЛ (запрещенная в России), Бошировы и бендеровцы служат

ihor_syvoryj 13 января 2019 | 17:43

Смотрите, шоб биндеравцы вашего Вошдя не спёрли прямо из самолёта.

mancuss 13 января 2019 | 17:43

Оказывается ,чтобы миновать все кордоны в Шереметьево надо всего навсего иметь провалы в памяти!

rules24 13 января 2019 | 17:44

Гражданин Украины с провалами памяти? Порошенко что ли?

watson_ 13 января 2019 | 17:48

rules24: Возможно, хотя таких там много, как вариант - Мотя? ))

za_stalina 13 января 2019 | 17:51

СБУ переходит черту

gregor 13 января 2019 | 17:52

Если гражданин с проблемами памяти смог пройти все преграды ,обмануть все службы и попасть на самолёт ещё к тому же ....., то что сможет подготовленный бандит ?

pna 13 января 2019 | 18:01

gregor: У бандидата с памятью даже мысли не возникнет, что можно обмануть службу безопасности. А человек без памяти, не имея комплесов, идет и проходит.

captainobvious 13 января 2019 | 18:05

gregor: доводилось ли Вам смотреть фильм "Тупой и ещё тупее"?

detul 13 января 2019 | 17:52

Он просто забыл, что украинцы могут свободно ехать в Брюссель из Киева .... если деньги есть.

j_partizan 13 января 2019 | 17:53

За что штраф, если человек болен?
Наказывать надо службы аэропорта за плохую работу.

captainobvious 13 января 2019 | 17:58

а-ха-ха! кто бы сомневался )))

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