Мужчина, который проник на самолет в аэропорту Шереметьево, минуя все кордоны, оказался гражданином Украины
Мужчина, который проник на самолет в аэропорту Шереметьево, минуя все кордоны, оказался гражданином Украины с провалами памяти. Об этом сообщает интерент-издание «Фонтанка» со ссылкой на источник. Предварительный диагноз ему поставил дежурный врач, затем его подтвердили вызванные профильные специалисты. Инцидент произошел накануне вечером, но о нем стало известно только сегодня. Мужчина без документов дошел до самолета и по техническому трапу попал на борт рейса «Аэрофлота» Москва-Брюссель. Сообщается, что ему грозит штраф в 500 рублей с выдворением за пределы России.
Комментарии29
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unprejudiced 13 января 2019 | 17:34
я даже не сомневался то это укр был
pattrick3 13 января 2019 | 17:42
Мужчина, который проник на самолет в аэропорту Шереметьево, минуя все кордоны, оказался гражданином Украины...
А как узнали что украинец, отбивался от охраны аэропорта применяя приёмы боевого гопака?
watson_ 13 января 2019 | 17:45
pattrick3: Наверное нашли у него пачпорт с вилами, денег нет на билет , но пачпорт наверное был? ))
encopresis 13 января 2019 | 17:47
pattrick3: У него было удостоверение с твоей аватаркой - пропускали, как своего на всех кордонах без вопросов.
hastings 13 января 2019 | 17:59
pattrick3: шокал и гэкал.
aspid55 13 января 2019 | 17:45
unprejudiced: ПРравильно, только хорошо обученный диверсант может проникнуть на борт самолета незамеченнгым, а потом выдать себя за сумасшедшего.
это не провал памяти, это очереднолй провал российских спецс лужб.
И тут уж ничего не поделаещь.
Хохлды демонстрируют насколько их квалификация выше чем у россиянцев.
А израильтяне так вообще обнаглели.
Опять Сирию бомбили и на кремлинов прибор положили. В виде продолговатого предмета, ракеты то ись.
Нетаниягу: ЦАХАЛ атаковал в Сирии склады с иранским оружием
Премьер-министр Израиля, выступая на заседании правительства, подтвердил, что позавчера ЦАХАЛ атаковал в Сирии склады иранского оружия.
Около 11 утра Нетаниягу заявил, что эта атака была осуществлена 36 часов назад.
Глава правительства также отметил, что ЦАХАЛ сотни раз атаковал цели в Сирии
unprejudiced 13 января 2019 | 17:56
aspid55: бу га га, ссылаться на известного брехуна премьера Израиля )))) Да и про укра такой бред писать, самому то не стыдно?
captainobvious 13 января 2019 | 18:00
aspid55: только хорошо обученный диверсант может проникнуть на борт самолета незамеченнгым, а потом выдать себя за сумасшедшего
ну, допустим, чтобы выдать себя за украинца, особой подготовки не требуется )))
poluputing 13 января 2019 | 17:59
unprejudiced: watson_: pattrick3: один украинец даже с провалами в памяти стоит всей охранной службы столичного аэропорта.
Анатолий Дмитриев 13 января 2019 | 17:35
Провалы памяти от того, что его побили в России?
unprejudiced 13 января 2019 | 17:37
В Сети появился видеоролик, снятый неким «ВСУшником», где он показывает опорный пункт в Авдеевке и жалуется на скотские условия существования.
«Херой» жалуется на быт, неработающие приборы ночного видения, командиров и близость противника — около 70 метров.
«Чтобы помыться, растапливаем снег. В свободные сутки рубим дрова, чтобы согреться», — рассказывает он. Тут нужно отметить, что дрова появляются не из воздуха — оккупантами вырубаются деревья по всей оккупированной части ДНР.
kreamssdick 13 января 2019 | 17:55
unprejudiced: распятые мальчики небось вокруг развешаны в трусиках?
kuchumka 13 января 2019 | 17:37
Бесноватые доскакали до наших аэропортов.
liquidsky__ 13 января 2019 | 17:37
оказался гражданином Украины с провалами памяти.
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Персонаж характеризующий всю страну.
watson_ 13 января 2019 | 17:55
liquidsky__: Интересно , этот с провалами в памяти на какой самолёт проник, вернее на какой рейс, в Киёв или в Лондон? Если в Киёв , то возможно провалы памяти, а если в Лондон , то скорей всего реализовывал свою мечту.
captainobvious 13 января 2019 | 18:03
watson_: в Кыiв прямых рейсов из Москвы, слава богу, давно уже нет, так что...
monik_7 13 января 2019 | 17:39
Плевать кто проник - укр или курд - воспрос к службе безопасности: как проник?
encopresis 13 января 2019 | 17:45
monik_7: Похоже, что САБ одни кроты ИГИЛ (запрещенная в России), Бошировы и бендеровцы служат
ihor_syvoryj 13 января 2019 | 17:43
Смотрите, шоб биндеравцы вашего Вошдя не спёрли прямо из самолёта.
mancuss 13 января 2019 | 17:43
Оказывается ,чтобы миновать все кордоны в Шереметьево надо всего навсего иметь провалы в памяти!
rules24 13 января 2019 | 17:44
Гражданин Украины с провалами памяти? Порошенко что ли?
watson_ 13 января 2019 | 17:48
rules24: Возможно, хотя таких там много, как вариант - Мотя? ))
za_stalina 13 января 2019 | 17:51
СБУ переходит черту
gregor 13 января 2019 | 17:52
Если гражданин с проблемами памяти смог пройти все преграды ,обмануть все службы и попасть на самолёт ещё к тому же ....., то что сможет подготовленный бандит ?
pna 13 января 2019 | 18:01
gregor: У бандидата с памятью даже мысли не возникнет, что можно обмануть службу безопасности. А человек без памяти, не имея комплесов, идет и проходит.
captainobvious 13 января 2019 | 18:05
gregor: доводилось ли Вам смотреть фильм "Тупой и ещё тупее"?
detul 13 января 2019 | 17:52
Он просто забыл, что украинцы могут свободно ехать в Брюссель из Киева .... если деньги есть.
j_partizan 13 января 2019 | 17:53
За что штраф, если человек болен?
Наказывать надо службы аэропорта за плохую работу.
captainobvious 13 января 2019 | 17:58
а-ха-ха! кто бы сомневался )))