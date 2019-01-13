Почти 30 рейсов задержаны в Шереметьево из-за инцидента с лайнером чешской авиакомпании Smartwings
При взлете он выкатился за пределы полосы на сто метров. Никто не пострадал. Одну из двух взлетно-посадочных полос пришлось закрыть, чтобы убрать самолет, передают информагентства. На борту лайнера, по уточненным данным, было 47 человек. Никто не пострадал.
Комментарии1
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ivanov356 13 января 2019 | 17:55
Живём по обычаю в борьбе.