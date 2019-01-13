Женская сборная России по биатлону победила на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе
Екатерина Юрлова-Перхт сказала в эфире телеканала «Матч-ТВ», что финишировать с российским флагом было ее мечтой.
«Золото» завоевали также Евгения Павлова, Маргарита Васильева и Лариса Куклина.
Комментарии2
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polsan 13 января 2019 | 17:34
Молодцы девчонки! ) Отличный результат.!
a_buvgrobu 13 января 2019 | 17:35
Сейчас петушня опущенная раскудахтается про допинг. Вчера один из защеканцев - Фуркад, уже заскулил, что недоволен победой российского спортсмена.