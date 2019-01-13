В Польше лидер правящей партии пропустил политическое мероприятие из-за болезни

Ярослав Качиньский не приехал в Краков на съезд коалиционной партии вице-премьера Ярослава Говина, который проводится перед выборами в Европарламент. Организаторы объяснили это недомоганием. Сам Качиньский это пока не комментировал, — передают польские СМИ.

В мае глава партии «Закон и справедливость» попал в больницу и некоторое время перестал появляться на публике. Политик тогда сообщил, что у него острое воспаление коленного сустава, которое потребовало операций и тяжелого курса антибиотиков.