В Польше лидер правящей партии пропустил политическое мероприятие из-за болезни
Ярослав Качиньский не приехал в Краков на съезд коалиционной партии вице-премьера Ярослава Говина, который проводится перед выборами в Европарламент. Организаторы объяснили это недомоганием. Сам Качиньский это пока не комментировал, — передают польские СМИ.
В мае глава партии «Закон и справедливость» попал в больницу и некоторое время перестал появляться на публике. Политик тогда сообщил, что у него острое воспаление коленного сустава, которое потребовало операций и тяжелого курса антибиотиков.
Комментарии3
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sasass 13 января 2019 | 17:27
Польша на перепутье , как Украина и Белоруссия...
za_stalina 13 января 2019 | 18:01
sasass: они в мышеловке. У олигархата РФ позиция циничная, им понятия культурное пространство итп не важны. Как легко отдали вотчину РПЦ в украине. Северный поток ослабляет удавку на нашей шее. Прибалты чуют что слишком заполировали зад американского господина. Не клади яица в одну корзину. Скоро будут меж зобой грызться за звание главного борца с Россией.
vezdehod1 13 января 2019 | 18:05
А что, разве лидер не может прихворнуть - он что не человек?