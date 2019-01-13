Во Франции во время протестов «желтых жилетов» в голову был ранен 15-летний подросток
Его доставили накануне в больницу и прооперировали. Как сообщает агентство Франс пресс, подросток мог быть ранен в Страсбурге из травматического оружия, которое полиция использует при разгоне демонстраций. В правоохранительных органах говорят, что устанавливают обстоятельства нанесения травмы.
Комментарии8
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skif_05 13 января 2019 | 17:12
А какого рожна вообще пятнадцатилетние недоросли в политических антидемократических мероприятиях участвуют?
za_stalina 13 января 2019 | 17:31
skif_05: Гайдар на французский переведен?
watson_ 13 января 2019 | 17:33
skif_05: В России у Навального фишка использовать малолеток на не санкционированных акциях , если что можно попиариться.
vova6_let 13 января 2019 | 17:15
А сколько у нас, в России, во время демонстраций омон и ск сколько детей пересажали. ?!
rules24 13 января 2019 | 17:20
vova6_let: сколько детей пересажали. ?!
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Так сколько детей пересажали? Ушлепок пиндосовский.
pattrick3 13 января 2019 | 17:29
Во Франции во время протестов «желтых жилетов» в голову был ранен 15-летний подросток...
Главное чтобы жопу не порвали, а голову можно вылечить за 10 тысяч евро от правительства Франции, по решению ЕСПЧ.
m_doc 13 января 2019 | 17:34
vova6_let: А в голову сколько ранили? Ты как пример не катишь - тебя туда природа ранила:)
sasass 13 января 2019 | 17:29
Марону светят тюремные макароны...