Белорусская оппозиция призвала ограничить трансляцию в своей стране российских телеканалов
Она считает, что принятие подобной меры сможет защитить национальный язык и независимость Белоруссии.
Партия «Белорусский народный фронт» в своем обращении к властям выразила мнение, что наличие в эфире программ российских телеканалов увеличивает угрозу суверенитету страны. Снизить ее, как считают оппозиционеры, можно, заменив передачи из России продукцией собственного производства. Кроме того, полагают в БНФ, можно показывать сбалансированный набор программ из других стран. Это требование – не единственное, к чему призывают оппоненты действующей власти. Они полагают, что защитой от возможного, по их мнению, включения Белоруссии в состав России станет укрепление позиций национального языка. В частности, БНФ предложил официальному Минску расширить использование белорусского в системе образования. Кроме того, оппозиция считает, что весь бизнес должен перейти на национальный язык, а жителям страны следует совершенствовать его уровень.
Требования оппозиции были озвучены на фоне обострения отношений между Москвой и Минском, а также заявлений белорусского президента Александра Лукашенко, который сказал, что Белоруссия никогда не войдет в состав России.
Комментарии22
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s_prime 13 января 2019 | 17:10
kp6ic: Эти деньги мы луке подарили. Люди их и не увидели!!!))
svedov161 13 января 2019 | 17:25
Удивляет то, что до сих пор белорусов кормят российской пропагандой! Удивляет еще больше то, что белорусские компании, которые принадлежат государству Беларусь в России управляются россиянами! Позорище какое то!
watson_ 13 января 2019 | 17:38
Несколько сотен радикалов мутят воду в надежде на какой-нибудь майдан, что бы их заметили в США и привезли гамбургеров, ну и гранты соответственно, их мечта всё развалить и удрать в Лондон или Берлин ремонтировать сантехнику и мести улицы у богатого дяди. ))
pattrick3 13 января 2019 | 17:25
Белорусская оппозиция призвала ограничить трансляцию в своей стране российских телеканалов...
А украинских увеличить? Понятно, кто платит гранты БНФ.
wild_division 13 января 2019 | 17:10
Патрик бы сказал: Бульбашожидобандеровцы.
skif_05 13 января 2019 | 17:16
wild_division:
Белорусская оппозиция призвала ограничить трансляцию в своей стране российских телеканалов
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Белорусский народный фронт !!!
Насчитывает 1819 членов. Это сила.
parasuk_ 13 января 2019 | 17:20
skif_05: мал клоп, да вонюч :)
ykra_dupa 13 января 2019 | 17:10
Бля у бульбашей даже оппозиция гнилая как и их бульба ! Вы там для начала майдан устройте ,поубивайте друг друга лет пять ,ну а потом уже и ограничивать будете ! А так это просто пук в лужу получился !))))
m_doc 13 января 2019 | 17:14
ykra_dupa: Лучше пусть начинают сразу с забора:) и забудут к нам дорогу.
ykra_dupa 13 января 2019 | 17:18
m_doc: Кто забудет , эти нищеброды !? Они вместе с хохлами и проебалтами будут у наших дверей стоять с протянутой рукой и материть нас ! Они же животные !))))
m_doc 13 января 2019 | 17:32
ykra_dupa: Перебор, так нельзя. Белорусы тоже имеют право на свои 2% той самой субстанции.
parasuk_ 13 января 2019 | 17:10
пример украины ничему не учит. Вон порашники украинизировали все, что можно и теперь сидят на русских сайтах. Потому что на их поросячьем наречии с ними никто разговаривать не хочет
pantera_1 13 января 2019 | 17:12
"Русский мир" в опасности! Проходили.
anatoli_antibandera21 13 января 2019 | 17:25
Белорусская оппозиция,это несколько десятков бандеровских подпевал,которые своими выходками уже всех достали.
a_buvgrobu 13 января 2019 | 17:33
Один вопрос, почему вне своих территорий украинцы и белорусы стыдятся своей мовы и общаясь переходят на русский язык. Видимо, потому, что уж очень захолустьем несёт.
s_prime 13 января 2019 | 17:51
a_buvgrobu: Ты как, совсем с головой не дружишь??))) дома говорят на своём языке, в стране куда приехали, на языке страны. Или ты не в курсе, что так и должно быть!!!!)))))))))))))
mnopton 13 января 2019 | 17:34
Сам не смотрю и другим не советую
aswarsp 13 января 2019 | 17:34
Видимо, не хотят, чтобы их повысили в статусе до российской губернии. Несознательные.
xrmosom 13 января 2019 | 17:36
Белорусская оппозиция призвала ограничить трансляцию в своей стране российских телеканалов.Правильная позиция,телевидение у нас в стране, полнейший шлак.
cromwel 13 января 2019 | 17:45
батька ведет себя как проститутка. Как денег не дашь так начинает возмущаться и строить из себя порядочную девку.
freshener 13 января 2019 | 17:46
[Белорусская оппозиция призвала ограничить трансляцию.....]
Что, российские СМИ раскрывают ложь белорусской оппозиции? Или это попытка оппозиции угодить западному хозяину и выслужиться хоть в чем-то, как это делает нонешняя украинская власть?
alo0000 13 января 2019 | 17:53
Накормленная собака кусает.