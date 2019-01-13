Белорусская оппозиция призвала ограничить трансляцию в своей стране российских телеканалов...

Она считает, что принятие подобной меры сможет защитить национальный язык и независимость Белоруссии.

Партия «Белорусский народный фронт» в своем обращении к властям выразила мнение, что наличие в эфире программ российских телеканалов увеличивает угрозу суверенитету страны. Снизить ее, как считают оппозиционеры, можно, заменив передачи из России продукцией собственного производства. Кроме того, полагают в БНФ, можно показывать сбалансированный набор программ из других стран. Это требование – не единственное, к чему призывают оппоненты действующей власти. Они полагают, что защитой от возможного, по их мнению, включения Белоруссии в состав России станет укрепление позиций национального языка. В частности, БНФ предложил официальному Минску расширить использование белорусского в системе образования. Кроме того, оппозиция считает, что весь бизнес должен перейти на национальный язык, а жителям страны следует совершенствовать его уровень.

Требования оппозиции были озвучены на фоне обострения отношений между Москвой и Минском, а также заявлений белорусского президента Александра Лукашенко, который сказал, что Белоруссия никогда не войдет в состав России.