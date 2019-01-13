В московском аэропорту «Шереметьево» произошло сразу два инцидента
Сначала стало известно о том, что на борт одного из самолетов незаконно пробрался мужчина, позже агентства сообщили о лайнере, выкатившемся за пределы взлетно-посадочной полосы.
Мужчина, имя которого не называется, проник на территорию аэродрома через вход одного из терминалов, предназначенный для экипажей воздушных судов. Причем, по некоторым данным, у него с собой не было ни документов, ни ручной клади. Однако нарушителю удалось оказаться на летном поле, не привлекая при этом внимания служб безопасности. Пройдя рамки досмотра, он побежал к ближайшему самолету, и поднялся на борт по лестнице для технического персонала. Там его вскоре задержали вызванные на место пограничники. Лайнер принадлежит авиакомпании «Аэрофлот».
Перевозчик подтвердил информацию о задержании. Буквально через два часа после первых сообщений об этом инциденте стало известно о том, что в этом же аэропорту, в «Шереметьево», самолет чешской авиакомпании Smartwings при взлете выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Экипаж не удержал воздушное судно, его отнесло на 100 метров влево от полосы. Как сообщил агентству ТАСС представитель аэропорта, никто из 47 человек, находившихся на борту, не пострадал.
В связи с эвакуацией самолета в «Шереметьево» временно закрыли одну из двух взлетно-посадочных полос. Сообщается, что из-за этого задерживается отправление почти 30 рейсов.
Комментарии6
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ivanov356 13 января 2019 | 17:10
Чувствовал, что-то в стране происходит и вот, самолёт.
skif_05 13 января 2019 | 17:14
ivanov356:
Эти два инцидента еще быстрее приблизят приближающийся конец Рашки.
mancuss 13 января 2019 | 17:15
Так я вам сот что скажу: Мужчина и выкатил этот самолет!
ivanov356 13 января 2019 | 17:20
mancuss: Ну и дурак этот самолёт.
kuchumka 13 января 2019 | 17:33
На борт пробрался какой то бесноватый хохол, теперь депортируют в незалежную пусть там беснуется.
farang 13 января 2019 | 17:59
Выкатывание ВС за пределы ВПП иногда случаются в мире по разным причинам, а вот несанкционированное проникновение на летное поле - серьезный косяк аэропортовых служб. На стоянке ВС охраняются - это еще один серьезный косяк!