В московском аэропорту «Шереметьево» произошло сразу два инцидента

Сначала стало известно о том, что на борт одного из самолетов незаконно пробрался мужчина, позже агентства сообщили о лайнере, выкатившемся за пределы взлетно-посадочной полосы.

Мужчина, имя которого не называется, проник на территорию аэродрома через вход одного из терминалов, предназначенный для экипажей воздушных судов. Причем, по некоторым данным, у него с собой не было ни документов, ни ручной клади. Однако нарушителю удалось оказаться на летном поле, не привлекая при этом внимания служб безопасности. Пройдя рамки досмотра, он побежал к ближайшему самолету, и поднялся на борт по лестнице для технического персонала. Там его вскоре задержали вызванные на место пограничники. Лайнер принадлежит авиакомпании «Аэрофлот».

Перевозчик подтвердил информацию о задержании. Буквально через два часа после первых сообщений об этом инциденте стало известно о том, что в этом же аэропорту, в «Шереметьево», самолет чешской авиакомпании Smartwings при взлете выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Экипаж не удержал воздушное судно, его отнесло на 100 метров влево от полосы. Как сообщил агентству ТАСС представитель аэропорта, никто из 47 человек, находившихся на борту, не пострадал.

В связи с эвакуацией самолета в «Шереметьево» временно закрыли одну из двух взлетно-посадочных полос. Сообщается, что из-за этого задерживается отправление почти 30 рейсов.