Российские биатлонистки впервые за семь лет выиграли золото в эстафете на этапе Кубка мира

В составе национальной команды соревновались Евгения Павлова Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт. Вторыми стали спортсменки из Германии, третьими – из Чехии.

Мужская эстафета на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе стартует в эти минуты.