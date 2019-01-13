Российские биатлонистки впервые за семь лет выиграли золото в эстафете на этапе Кубка мира
В составе национальной команды соревновались Евгения Павлова Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт. Вторыми стали спортсменки из Германии, третьими – из Чехии.
Мужская эстафета на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе стартует в эти минуты.
Комментарии7
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zapadnay 13 января 2019 | 16:54
Молодцы, конечно, девчата! Но и промахи и падения других были нам в помощь
dmitry35 13 января 2019 | 16:57
Отберут медали, похоже. Найдут пирамидон или валидол в моче и отберут, как пить дать отберут.
rules24 13 января 2019 | 16:58
Бутылочки со ссаньем уже поцарапали? Или ще нет? Срочно послалать туды Макларена. Пусть падла всю ночь сидит и царапает.
za_stalina 13 января 2019 | 16:59
Уррррррааааааааааааа! За Юрлову особенно радостно своим опытом помогла!
kuchumka 13 января 2019 | 17:03
Молодцы русские женщины!!!!!!
dadmorose 13 января 2019 | 17:05
Немецкий шампунь от перхт уже не помогает
sasass 13 января 2019 | 17:21
Вот что значит борьба кремля с антидопингистами ....